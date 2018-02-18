MLB》不只指定打擊 天使教頭：大谷會代跑或代打

大谷翔平今天首度投打擊練習，用了約30球。(美聯社)

友善列印
中時電子報

大聯盟春訓展開，大谷翔平無意外成為外界關注的焦點，美媒報導，大谷今(18日)首度投打擊練習，用30球投2局模擬比賽，但曲球的控球卻不太理想，天使捕手茂多納多(Martin Maldonado)表示，是因為亞利桑那太過乾燥的氣候，影響大谷的發揮。

大谷到天使後第一次投模擬打擊練習，面對兩名小聯盟打者，製造5個界外球跟1次左外野飛球。大谷認為，這次練投好壞狀況都有，不過這30球的感覺還算滿意，到下次上投手丘前還需要再做一些調整。大聯盟記者葛達多(Maria Guardado)表示，大谷今天曲球控球有些狀況。

茂多納多解釋，大谷曲球會控不好，主因跟氣候有些關係，「你們能看到不少曲球投得很好的投手，無法在這展現原有的狀況，沉球投手也一樣，因為氣候實在太乾燥，讓球的變化無法跟球季中一樣。」

大谷今天練投但沒打擊，葛達多表示，他排定在美國時間下周二或三，進行首次模擬實戰打擊練習。此外，天使總教練索西亞(Mike Scioscia)也透露大谷休息日時，可能會以代打或代跑身分上場，「我從沒讓投手代跑過，那通常比較會有不好的結果，但翔平不只是個投手。」

索西亞直言，大谷若從板凳出發，無論是代打或代跑，有能力能做到一些事，如果真的有需要，大谷會是選項之一，「我們不覺得那是有風險的狀況，那是他能辦到的事。」

(中時電子報)

NBA》早已和好？杜蘭特狂誇韋少… 影》混血王子譚傑龍 新年等不及…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。