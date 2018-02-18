MLB》不只指定打擊 天使教頭：大谷會代跑或代打

2018年02月18日 09:07 中時電子報 蔡銘仁

大聯盟春訓展開，大谷翔平無意外成為外界關注的焦點，美媒報導，大谷今(18日)首度投打擊練習，用30球投2局模擬比賽，但曲球的控球卻不太理想，天使捕手茂多納多(Martin Maldonado)表示，是因為亞利桑那太過乾燥的氣候，影響大谷的發揮。

大谷到天使後第一次投模擬打擊練習，面對兩名小聯盟打者，製造5個界外球跟1次左外野飛球。大谷認為，這次練投好壞狀況都有，不過這30球的感覺還算滿意，到下次上投手丘前還需要再做一些調整。大聯盟記者葛達多(Maria Guardado)表示，大谷今天曲球控球有些狀況。

茂多納多解釋，大谷曲球會控不好，主因跟氣候有些關係，「你們能看到不少曲球投得很好的投手，無法在這展現原有的狀況，沉球投手也一樣，因為氣候實在太乾燥，讓球的變化無法跟球季中一樣。」

大谷今天練投但沒打擊，葛達多表示，他排定在美國時間下周二或三，進行首次模擬實戰打擊練習。此外，天使總教練索西亞(Mike Scioscia)也透露大谷休息日時，可能會以代打或代跑身分上場，「我從沒讓投手代跑過，那通常比較會有不好的結果，但翔平不只是個投手。」

索西亞直言，大谷若從板凳出發，無論是代打或代跑，有能力能做到一些事，如果真的有需要，大谷會是選項之一，「我們不覺得那是有風險的狀況，那是他能辦到的事。」

(中時電子報)