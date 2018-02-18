陸加強控制南海 永暑礁成情報中心

中國加強掌控南海，美國智庫戰略與國際研究中心的空拍照顯示，永暑礁的東北角已裝設比其他南沙群島更大的通訊或感測陣列，成為解放軍的情報中心。（CSIS）

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中時電子報

中國為了加強控制南海，正致力建設永暑礁，使它成為當地的情報中心。

據美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）「亞洲海事透明度行動計畫」（Asia Maritime Transparency Initiative）在最新的報告中說，永暑礁的東北角已裝設比其他南沙群島更大的通訊或感測陣列。

據《南華早報》（South China Morning Post）17日報導，報告中比較了該中心與《菲律賓每日詢問者報》（Philippine Daily Inquirer）本月稍早公開的衛星圖像與空拍照，結果發現，永暑礁可能成為解放軍在南海的訊號情報或通訊中心。

永暑礁是中國在南沙建設成島的7個島礁之一，也是僅次於渚碧礁，還有美濟礁的南沙3大島之一。

報告指出，永暑礁是去年建設最多的島礁，建築估計廣達10萬平方公尺。北端3,000米的飛機跑道2015年已完成。去年又在跑道南方建了大到足以停放轟炸機，加油機與運輸機的機庫。

此外，很可能是高頻雷達陣列區，還有裝置感測器與通訊設施的兩個塔台都已完成。

解放軍退役上校岳剛說，海上爭議是南海區域緊張的來源，而要避免中國與區域鄰國衝突，有必要建立穩定的通訊網。

(中時電子報)

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