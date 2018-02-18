影》混血王子譚傑龍 新年等不及當「大學新鮮人」

2018年02月18日 09:36 中時電子報 林宋以情 ／台北報導 ／台北報導

譚傑龍力挺同梯兄弟能仁、南山進決賽。(林宋以情攝)

以17歲之姿成為今年中華男籃集訓中最「青」一員，泰山高中「混血王子」譚傑龍農曆新年到，除了為自己許下新年新希望，也祝福所有跟他一樣高三生，能找到自己理想的大學，邁向人生的新旅程。

譚傑龍的泰山高中第5坐收無緣4強心中難免遺憾，不過最美好的一仗已經打過，他很快調適心態，還沒做完的冠軍夢放眼未來。雖然HBL賽季提前結束，但202公分的譚傑龍聯賽結束一天就被中華男籃教頭周俊三欽點，春節前進中華男籃集訓，成為意外的驚喜。

曾在U16男籃亞青賽、U17男籃世青賽披中華戰袍，譚傑龍來到中華隊成為陣中最「青」的小鮮肉，他坦言一切都很新鮮，強度相對提高。202公分的他，頭幾天練習被分到與中華隊當家中鋒「新台灣人」戴維斯練投，笑說，「我都幫他撿球。」

譚傑龍期待能赴加拿大就讀。(資料照,林宋以情攝)

中華男籃將於20日赴日，22日作客日本隊，25日赴澳洲，對於能不能進最終12人名單，譚傑龍順其自然，「可以的話當然想，沒有的話也是很好的經驗。」

今年6月將成年的譚傑龍，在農曆新年也許下新年新希望，除了自己順利赴加拿大外，譚傑龍說，「祝福每個高三生，都能申請到好的大學，也希望我自己快點申請好。」

譚傑龍畢業後鎖定加拿大英屬哥倫比亞大學，目前仍在申請學校階段，英屬哥倫比亞大學(University of British Columbia)「雷鳥」隊曾在台灣師大舉辦的國際名校籃球邀請賽奪冠。

(中時電子報)