MLB》生涯告終？大都會隊長萊特：不知能否復出

2018年02月18日 09:39 中時電子報 蔡銘仁

大都會隊長萊特(David Wright)因傷所苦，去年一整季在大聯盟消失，如今新球季在即，萊特依舊沒放棄回球場，但對傷勢卻不樂觀，「我也不知道還能否回球場。」這名七度入選明星隊的大都會指標性球員，如今面臨球員生涯危機。

今年將滿35歲的萊特球員生涯走到第14年，他2012年跟大都會簽下七年1億2200萬合約，到2020年才會成自由球員。然而，萊特自2014年後卻因傷所苦，近三個球季最多出賽是2015年的38場；他去年完全沒上大聯盟，9月動右肩旋轉肌手術後報銷。

萊特當然想回球場，仍出現在大都會春訓，但他對自己的身體狀況不太放心，「我想說的是，我已經盡自己所能去做了。一切能有成果，是我現在的目標，但如果毫無進展，我已經努力過，會更能選擇放下。」萊特表示，他現在不給自己設定復出時間，而是讓身體告訴他該怎麼做。

萊特過去兩年進行3個手術，所有的努力就是想讓自己恢復身手。大都會休季期間找來陶德弗雷塞(Todd Frazier)，遞補萊特的三壘缺，萊特認為球隊這步走得很好，「我們即便沒有我，也是很好的球隊，我的想法是球隊有我跟弗雷塞，會成為更好的球隊」

萊特如果真的能回歸，預計會先分擔一壘手工作或代打，到美聯比賽時也能打指定打擊。萊特坦言，身在球隊卻花時間在復健，這感覺讓人很挫折；大都會總教練卡拉威(Mickey Callaway)則鼓勵萊特出席春訓，他告訴萊特，「我想要你盡可能到場，球隊需要領袖。」

(中時電子報)