雲林臺西分局長曾學貴 除夕督勤昏迷不治

2018年02月18日 09:53 中時 許素惠

雲林縣台西警分局長曾學貴除夕2月15日近午11時45分至崙豐所慰勤時昏倒，經送醫昏迷，延至18日凌晨於台大醫院斗六分院病逝，享年53歲，中午大體被護送回台西分局，同仁列隊告別，告訴他任務結束，祝禱他一路好走。

雲林縣台西警分局長曾學貴(右)除夕時督勤時昏倒，昏迷了4天，上午宣告不治往生。(許素惠翻攝)

（13：20更新）雲林縣台西警分局長曾學貴除夕2月15日近午11時45分至崙豐所慰勤時昏倒，經送醫昏迷，延至18日凌晨於台大醫院斗六分院病逝，享年53歲，中午大體被護送回台西分局，同仁列隊告別，告訴他任務結束，祝禱他一路好走。

曾學貴出生於南投縣埔里鎮，家風純樸，嘉義高中畢業後就讀中央警官學校53期，77年畢業後分發至台灣省警務處直屬警察大隊擔任第一警官隊組員，歷任台北市政府警察局科員、督察員、組長等，於2016年8月調任屏東縣警察局恆春分局分局長，2018年2月7日調雲林縣警察局台西分局分局長。

初任履新，曾學貴為盡快掌握轄區治安狀況，在接任後馬不停蹄拜會地區賢達聽取意見，於2月14日晚間偵辦案件至15日凌晨才返回宿舍休息。15日是農曆除夕，曾上午至崙豐派出所慰勤，發送紅包體恤員警辛勞，11時45分時，突感身體不適昏倒，經員警連繫救護車緊急送醫救治。

第一時間，內政部長葉俊榮、雲林縣縣長李進勇非常關心，警政署長陳家欽立即代表內政部長葉俊榮南下探視，聽取醫師說明，葉部長並致電曾分局長太太加油打氣。

2月16日下午，縣長李進勇親自到台大醫院雲林分院探視及關懷家屬，並請託醫師全力醫治。台西警分局同仁獲知後，紛紛在臉書上為曾加油、集氣，期盼早日康復，家屬非常感謝同仁及各界關心。

今日凌晨曾學貴血壓突然下降，經醫師搶救無效病逝，家屬及同仁都守候在身旁，感到不捨。

曾的大體在警車的護送下回到台西分局，義警、民防、守望相助隊及同仁列隊送分局長最後一程，祝願他往生淨土，乘願再來。雲林區慈濟志工也前來祝禱安慰家屬。

陳家欽叮嚀要盡最大的力量協助家屬，也請家屬節哀，指示台西分局同仁堅守崗位做好治安工作，以慰曾在天之靈。

雲林縣警察局臺西分局長曾學貴15日督勤時昏迷，經緊急送醫，臺大醫院雲林分院進行心導管手術順利，不過昏迷指數一直只有3，18日清晨血壓突然急轉直下，經醫師搶救無效，宣告不治，同仁都十分不捨。

(中時)