墨西哥震災視察直昇機墜毀 增至14死15傷

2018年02月18日 10:43 中時電子報 喻華德

墨西哥內政部長與瓦哈卡州州長昨晚搭乘墨西哥空軍編號1071的UH-60M黑鷹直昇機巡視地震災區時，直昇機失事墜毀，造成地面上至少14人喪命、15人受傷，但機上內政部長與州長幸運未受傷。

據《中央社》報導，墨西哥當地時間16日下午5時39分（臺北時間17日7時39分）發生規模7.2的強震，內政部長納瓦瑞提（Alfonso Navarrete）和瓦哈卡州（Oaxaca）州長穆拉（Alejandro Murat）搭UH-60M黑鷹直昇機前往震央視察途中緊急迫降，迫降時撞上一輛廂型車。

這起規模的7.2強震，震源深度24.7公里。強震也造成首都墨西哥市等地約100萬戶住宅和商家停電。

這起強震本身造成許多建築物受損，但並未傳出人員傷亡消息。

墨西哥總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）發推文表示，內政部長和州長都未受傷，「但很不幸，地面上有多人喪生和其他人受傷。」此外他已經啟動設立國家災難預防中心框架內的國家緊急委員會。

瓦哈卡州檢方納瓦瑞提告訴特萊維薩電視台（Televisa TV），直昇機駕駛於準備降落時，直昇機在地面上方約40公尺處失控。他又說，直昇機上部分乘客受傷。

墨西哥空軍的UH-60M配備光學/紅外線感測器，我國陸軍的同型機並未配備。（圖/美聯社）

這架黑鷹直昇機在距離震央約37公里的西南部城鎮皮諾特帕德唐路易斯（Pinotepa de Don Luis）的一處高爾夫球場失事墜毀。

據大陸《海客》新聞援引當地電視臺報導，地震發生時墨西哥市中心有上千位民眾正在慶祝中國農曆新年，而在地震發生前20秒地震警報響起，民眾及時疏散。

墨西哥內政部長及州長搭乘黑鷹直昇機視察災區時意外墜機，造成13死15傷。（圖/美聯社）

內政部表示，鄰近城鎮聖地牙哥賈米特派克（Santiago Jamiltepec）約50棟房舍受損，鎮公所和教堂也受損，但無人因地震罹難。瓦哈卡州當局已設立收容所收容災民，並動員約6,000名軍警協助應變。

據維基百科資訊，墨西哥空軍擁有9架UH-60M黑鷹直昇機（已訂購尚未交機31架），墨西哥海軍擁有3架UH-60M黑鷹直昇機，墨西哥聯邦警察擁有9架UH-60L/M（已訂購尚未交機3架）。

(中時電子報)