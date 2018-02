2018年02月18日 11:02 中時電子報 莊楚雯

2018平昌冬奧賽事如火如荼,各國優秀運動員齊聚一堂爭取榮耀!一名來自瑞士國家隊的Fabian Bösch,為多項極限運動的金牌選手,日前在IG分享一段另類搭手扶梯的影片,吸引80萬網友觀看。

這名瑞士選手在IG寫道,「After 20 years I still couldn't figure out how these things work! Am I doing it right?(20年過了我還是不知道這手扶梯是怎樣運作的,我這樣搭對嗎?)」從影片中可看到,這名瑞士選手往旁邊走,單手搭在手扶梯的扶手上,隨著手扶梯向上移動、身體越浮越高,就這麼自然而然地搭上樓。讓網友們驚呼「這麼穩定都不動,臂力太強大啦,狂!」

對此,網友們都驚呼連連,「真的要臂力夠才能這麼玩,真的很危險,不要輕易嘗試」、「這傢伙到處都在做自主訓練XD」、「穩定性真好,不愧是奧運級的選手」、「這是有練過才可以的,別模仿!一般人這樣做下場會很慘」、「真的太猛啦,看了數次想說會不會順便擦牆壁...炫臂力結束後看衣服髒一片(?」。

※危險動作請勿模仿,中時電子報關心您!

(中時電子報)