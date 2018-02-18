NBA》回擊女主播 詹姆斯：我不會閉嘴只顧打球

2018年02月18日 11:16 中時電子報 黃及人

面對《FOX》女主播蘿拉抨擊自己是「連高中都沒畢業的球員可以閉上嘴嗎」，騎士「小皇帝」詹姆斯18日公開回擊，「首先，我之前完全不知道她是誰，或是在做什麼的，可是我不會閉上嘴只顧打球，還有我高中畢業了！」

「她已經贏了，因為現在我認識她了，假如她把那些話寫成文字，或許我還會尊重她，就算她只是照著讀稿機念，我也沒問題，」詹姆斯說，「過去幾年我們一直在倒退，我對當前社會與年輕人意義重大，所以我肯定不會閉上嘴。」

詹姆斯沒忘記狠狠嘲諷蘿拉一頓，「我希望她可以調查一下，事實上我完成高中學業，也沒提早離開，作為一名從小在貧民區長大的美國黑人，只有單親媽媽，經濟也很困頓，我可是擊敗很多困難才有如今成就，我希望大家清楚這點。」

「這就是為何我不會閉嘴只顧打球，因為我對我的兩個兒子意義很大，對他們的朋友、我的女兒與妻子、我的家庭與那些敬仰我的年輕人意義非凡，」詹姆斯說，「他們需要有人領導，告訴他們夢想有一天也可以變成現實。」

就連詹姆斯場上的宿敵勇士前鋒卓雷蒙格林，也選擇站出來力挺詹皇，「閉嘴好好打球？那些人才需要閉上嘴，你憑什麼要別人閉嘴，先解決好自己的問題吧，如果你認為必須說出一些話，那你可能不該保持沉默。」

(中時電子報)