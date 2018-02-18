NBA》不只會投籃！米契爾搶下灌籃大賽冠軍

2018年02月18日 11:29 中時電子報 黃及人

米契爾飛過3人爆扣成功，其中包含美國諧星凱文哈特。(美聯社)

全新灌籃大賽冠軍出爐！頂替魔術前鋒阿隆戈登出賽的爵士菜鳥射手米契爾，18日展現絕佳爆發力與創意性，靠著決賽兩扣總共拿98分，驚險擊敗拿到96分的騎士前鋒小蘭斯，拿下今年灌籃大賽冠軍，成為爵士隊史第2位「灌籃王」。

第1個上場的米契爾就發揮創意，抬出第2個籃架，把球砸第2個籃板反彈，然後扣進比賽籃框，獲取48分高分，接著上場的溜馬後衛歐拉迪波連3次灌籃失敗，無奈失敗收場，只拿31分，提前宣告無緣今年灌籃大賽決戰圈。

然後小牛後衛丹尼斯史密斯只拿39分，最後登場的騎士前鋒小蘭斯，請出拿過1984年首屆灌籃大賽冠軍的老爸蘭斯配合，表演快速更衣秀，換上老爸太陽22號球衣登場，靠著單手大車輪爆扣致敬自己老爸，拿到44分。

小蘭斯換上自己老爸當年22號太陽球衣，漂亮完成單手爆扣。(美聯社)

戴上電影「黑豹」面具的歐拉迪波第2灌只拿40分，史密斯做了轉身胯下換手的高難度扣籃，成為首位拿到50分滿分球員，小蘭斯第2灌則拿49分，米契爾則是飛躍3人單手飛扣，也拿50分滿分，確定跟小蘭斯一起晉級決賽。

小蘭斯的決賽第1灌，再次請出老爸幫忙拋球，空中接力完成大車輪扣籃，拿下46分，接著換成米契爾，他自己拋球打板，直接空接猛力爆扣成功，無論在延展性或爆發力都很完美，順利搶下50分的滿分。

來到決賽第2灌，小蘭斯完成空中連續2次打板的高難度灌籃，還衝到評審席解釋，果然換回50分滿分，密契爾則是換上昔日「加拿大飛人」卡特球衣，完成大轉身爆扣，結果他拿48分，順利成為今年灌籃大賽冠軍。

(中時電子報)