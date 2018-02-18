幫女友家買過年用品挨罵 網友一致建議他這樣做！

圖為高雄鳳山新城15日除夕夜在里民活動中心舉辦除夕圍爐，非關本新聞。（報系資料照 王錦河攝）

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中時電子報

一名男網友在《爆怨公社》貼文表示，說自己出錢幫女友家中買過年用品，卻被女友母親責備「擅自做主」；之後向女友討拍，竟然被嗆：「有要你幫忙嗎？有要你來嗎？」男網友問大家該怎麼做？眾網友紛紛回應：趕快分手！

男網友黃先生在《爆怨公社》貼文表示，除夕當天到女友爺爺家幫忙拜拜、又帶她2個弟弟去剪髮，從早忙到晚。想到晚上圍爐人多，女友爺爺家中碗不夠用，特地去採購，沒想到女友母親看到，竟責備他「為什麼要自己擅自做主，做事情都不用問嗎？碗很多了，為什麼還要買碗？」

黃先生委屈表示，爺爺家的碗不到10個，人多圍爐根本不夠用，他想到全部的人，而女友媽媽只有過年過節才會回爺爺家幫忙的人，根本不會想到這些細節。

沒想到的是，黃先生事後向女友抱怨，兩人發生爭執，女友竟說：「有要你幫忙嗎？有要你來嗎？、「來了不幫忙你好意思啊，那也是可以。」讓他超心寒。

網友熱烈留言，回應相當一致。「放生了...還好還沒娶~」「還好還沒結婚」、「既然已經如此，2018就直接Lets It Go呼伊去(台語發音),早點看清楚，結婚不用哭!!」、「搞的像入贅一樣 ，這種公主病女友放生吧」。

不過也有網友表示「很多媳婦兒每年都這樣被婆家對待呀~不也都是只能忍氣吞聲~」；還有人諷刺說「如果原po開大7去幫忙，一不小心又有幾甲土地，戶頭又有幾個億的時候，結局會不一樣喔！」。

(中時電子報)

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