MLB》光芒清倉！讓渡明星外野手、又賣主力投手

狄克生去年首度入選明星隊，如今卻被光芒讓渡。(美聯社)

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中時電子報

光芒休季期間頻傳出醞釀多筆交易，如今他們的清倉啟動，短短1小時內就動到兩名球員，美媒報導，光芒跟天使交易來一壘手克榮(C.J.Cron)，隨後指定讓渡(DFA)明星級外野手狄克生(Corey Dickerson)，接著再把歐多瑞希(Jake Odorizzi)交易到雙城。

光芒2013年後，連續四年沒進季後賽，去年季後展開清倉，先送走隆格利亞(Evan Longoria)後，又準備把多名主力賣掉，包括剛自巨人找來的外野手史班(Denard Span)也被點名。他們今天第一波動作，是先交易來克榮，接著讓渡狄克生，又送歐多瑞希到雙城。

在大谷翔平到天使後，普侯斯(Albert Pujols)得讓出指定打擊，多負擔幾場一壘守備工作，而壓縮到克榮的機會。克榮到光芒，也剛好補上莫里生(Logan Morrison)離去的空缺，預計會是光芒新球季的先發一壘手。

光芒把歐多瑞希賣去雙城，換回小聯盟游擊手帕拉西歐斯(Jermaine Palacios)；帕拉西歐斯今年滿21歲，去年在高階1A出賽62場，繳打擊率2成69、上壘率3成03、長打率3成59成績。另一名預期會被交易的狄克生則被讓渡，未來10天內會決定去向。

狄克生去年生涯第四年，出賽150場繳打擊率2成82、上壘率3成25、長打率4成90、27轟成績，首度入選明星賽。若有球隊願吸收狄克生，光芒能省下595萬美金薪資，今年季後也不用跟他仲裁；反之，如果他乏人問津，球隊能有把他下放小聯盟、交易或者直接釋出三個選項。

(中時電子報)

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