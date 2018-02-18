春節何處去？野柳走春 飽覽自然美景

2018年02月18日 13:17 中時 葉書宏

野柳地質公園燈塔。（野柳地質公園提供）

狗年即將到來，還不知道去哪走春嗎？新年期間別總待在家裡，快到野柳走走，嚐嚐肥美飽滿的萬里蟹，一睹女王頭優雅的風采吧。

野柳地質公園位於野柳岬尖端是北台灣著名的國際觀光景區，長約1.7公里，以千萬年的地層堆積，經過地質作用及大自然各種風化侵蝕作用，所生成的奇岩怪石聞名，其中又以女王頭、俏皮公主、金剛和燭台石等唯妙唯肖、巧奪天工的岩石最為所知，是大家到訪野柳必遊的景點。

爬上女王頭等蕈狀岩所在的第二區旁的階梯來到第三區，風景便為之一變，轉換成蓊鬱的濱海原生植物林，是候鳥長程飛行前的絕佳休憩地點，步行其間並仔細觀察，也許有機會看到稀有的過境鳥會在此地休息呢。走累了，還能到有著「全台最美燈塔」美稱的野柳燈塔底下乘涼稍作休息，這座佇立在第三區，紅色頂端的火炬、白色底端的圓盤的燈塔，從遠處望去，恰似野柳知名的「燭台石」，多年來都不斷地為海上的船隻指引方向。再往北走則通往野柳岬的尖端，在那裏有一座擁有270度視野極佳的涼亭，吹著徐徐海風，看著一望無際的大海，遠離平日的喧囂，由於造訪的遊客較少，可謂之秘境。

來到野柳除了地質公園不得不逛之外，海產更是不得不嚐。野柳因為地形的關係，天然的灣澳是停泊船隻最佳的漁港，不論是捕魚、捕蟹，或是徒手採集加工的海女，不少居民都是以漁業為生，新鮮原始又天然的美味，非常適合扶老攜幼闔家前來品嘗。

野柳是近年來每到秋季就很火紅的萬里蟹的主要產地，因為鄰近黑潮及親潮交會的西北漁場，加上漁具漁法不斷改良精進，使得台灣八成的海蟹都來自於此。秋蟹雖然肥美，但其實捕蟹的時節不只在秋季，一年四季都可以品嘗到新鮮海蟹，料理也不僅限於傳統的清蒸，由於餐廳競爭激烈，每間都推出不同的手法料理，可以吃到不同風味的料理。

年假期間野柳地質公園僅在除夕當天下午會調早於休園，年初一起皆正常服務，開放時間為上午8時至下午5時。

(中時)