馬英九人氣旺！關渡宮參香祈福 臨時出題玩「有獎徵答」

前總統馬英九（右三）18日到北市關渡宮參拜、發紅包，和現場民眾玩起有獎徵答。（黃世麒攝）

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前總統馬英九今前往北投關渡宮參香祈福。（陳彥宇攝）
馬英九參拜結束後臨時出題，與現場民眾玩有獎徵答。（陳彥宇攝）
馬英九發送新春紅包，吸引超過千名民眾排隊索取。（陳彥宇攝）

今天是大年初三，前總統馬英九上午前往台北市北投區關渡宮參香祈福，並發放送新春紅包，以及他親筆書寫的狗年春聯，吸引逾千民眾排隊索取，活動持續1個多小時才結束。馬也臨時出題，與民眾玩起有獎徵答，詢問「媽祖姓什麼」等題目，現場笑聲不斷，氣氛相當熱鬧。

關渡宮是北部歷史最悠久的媽祖廟，馬英九在總統任內的農曆春節，都會前往參拜祈福，祈求神明保佑台灣風調雨順，國泰民安，即使卸任了也不例外。

參拜結束後，馬英九簡單致詞，開頭便以台語向參拜民眾拜年，展現親和力。他透露，最近都將祈禱詞加了一點，希盼「風調雨順、颱風小」，「國泰民安、出口多」。

馬英九笑稱，台灣不可能沒有颱風，如果沒了颱風，水也會不夠，所以颱風可以來，但要小一點；出口多是因台灣的出口生產，不只對內部，還是對全世界，靠這樣的實力讓台灣人過得更好。

馬英九更臨時展開有獎徵答活動，詢問與媽祖相關的問題，包括媽祖的名字、媽祖是什麼地方的人、是哪一朝代的人、媽祖是哪個皇帝統治時的人等。現場民眾熱情參與，爭相舉手搶答，答對者獲贈近來十分搶手的「馬春聯」。

隨後，馬英九到關渡宮廣場發送紅包與春聯，由廟方準備的1200個紅包全數發光。搶得頭香的民眾一早7時許就來排隊，直呼「好開心」，興奮之情溢於言表。

不少民眾主動要求合影，甚至是獻上擁抱，馬英九來者不拒，笑容始終掛在臉上；排隊人潮始終不間斷，不難看出馬的高人氣。

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前總統馬英九（中）18日到北市關渡宮參拜、發紅包，看到民眾抱著愛犬排隊，高聲對著狗兒大喊「狗運當頭」。（黃世麒攝）

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