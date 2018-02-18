過年打麻將牌咖怎麼選？想贏錢找這些生肖就對了

過年打麻將牌咖怎麼選？想贏錢找這些生肖就對了(圖 shutterstock)

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中時電子報

農曆春節除了領紅包外，另一個頭等大事就是在麻將桌上大戰幾回！香港風水命理開運師區仲德博士，替大家找出旺自己生肖的貴人，與剋制自己生肖的仇人，只要找出與自己相對應的生肖牌咖，牌桌上肯定旺！

根據《蘋果日報》報導，區仲德博士表示，狗年的配對要這樣勝率才會高。十二生肖中均有所屬的五行，例如豬、鼠五行屬水；虎、兔五行屬木；龍、羊、狗、牛五行屬土；蛇、馬 五行屬火；雞、猴五行屬金。命理五行，就是相生相剋的概念，相生為吉，相剋為凶，如：水生木、木生火、火生土、土生金、金生水，為彼此的貴人；水剋火，火剋金，金剋木，木剋土，土剋水，則是互為仇人。

要排要看生肖貴人之外，打麻將的時間與財位每個人都有所不同，但要是沒坐到自己「護運財位」的話，其次就要坐在「搶運財位」！區仲德博士解釋，坐在偏財位容易自摸胡牌、坐在橫財位易抓人放槍、坐在旺財位最快胡牌。

1.十二生肖相生配對

屬豬、鼠：猴、雞

屬虎、兔：豬、鼠

屬龍、羊、狗、牛：蛇、馬

屬蛇、馬：虎、兔

屬猴、雞：龍、羊、狗、牛

2.十二生肖相剋配對

屬鼠：羊、狗、馬

屬牛：羊、狗、虎

屬虎：猴、雞、蛇

屬兔：猴、雞、馬

屬龍：狗、羊、牛

屬蛇：豬、鼠、虎

屬馬：豬、鼠、兔

屬羊：虎、狗、牛

屬猴：蛇、馬、虎

屬雞：馬、兔、狗

屬狗：龍、羊、牛

屬豬：蛇、狗、豬

3.十二生肖「護運財位」

屬鼠：坐正北向正南，坐西南向東北，坐東南向西北

屬牛：坐東北向西南，坐東南向西北，坐正西向正東

屬虎：坐東北向西南，坐正南向正北，坐西北向東南

屬兔：坐正東向正西，坐西南向東北，坐西北向東南

屬龍：坐東南向西北，坐西南向東北，坐正北向正南

屬蛇：坐東南向西北，坐正西向正東，坐東北向西南

屬馬：坐正南向正北，坐西北向東南，坐東北向西南

屬羊：坐西南向東北，坐西北向東南，坐正東向正西

屬猴：坐西南向東北，坐正北向正南，坐東南向西北

屬雞：坐正西向正東，坐東北向西南，坐東南向西北

屬狗：坐西北向東南，坐東北向西南，坐正南向正北

屬豬：坐東北向西南，坐正東向正西，坐西南向東北

4.十二生肖最佳打麻將時間

屬鼠：23～03、07～09、03～05

屬牛：23～03、09～11、05～07

屬虎：03～05、11～13、19～23

屬兔：05～07、13～15、19～23

屬龍：07～09、15～19、23～01

屬蛇：01～03、09～11、15～19

屬馬：03～05、11～15、19～21

屬羊：05～07、11～15、21～23

屬猴：07～11、15～17、23～01

屬雞：01～03、07～11、17～19

屬狗：03～07、11～13、19～21

屬豬：03～07、13～15、21～23

每月的「搶運財位」

旺財位、橫財位、偏財位依月分不同，分別為：

農曆正月 東北方 正南面 西北位

農曆二月 正東方 西南面 西北位

農曆三月 東南方 西南面 正北位

農曆四月 東南方 正西面 東北位

農曆五月 正南方 西北面 東北位

農曆六月 西南方 西北面 正東位

農曆七月 西南方 正北面 東南位

農曆八月 正西方 東北面 東南位

農曆九月 西北方 東北面 正南位

農曆十月 東北方 正東面 西南位

農曆十一月 正北方 西南面 東南位

農曆十二月 東北方 東南面 正西位

(中時電子報)

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