日月潭文武廟祈福參拜 吳敦義受陸客歡迎

國民黨主席吳敦義至日月潭文武廟參拜祈福，並為魚池鄉長參選人黃馨瑩加油打氣。（廖肇祥攝）

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國民黨主席吳敦義至日月潭文武廟參拜祈福，過程中不時被陸客認出央求合照。（廖肇祥攝）
國民黨主席吳敦義至日月潭文武廟參拜祈福，過程中不時被陸客認出央求合照。（廖肇祥攝）

前副總統、國民黨黨主席吳敦義大年初三一早至日月潭文武廟參拜，並拜會南投縣友人，並為國民黨魚池鄉鄉長參選人助選，途中許多陸客央求與其合照，吳敦義欣然同意，並表示在國民黨執政期間，日月潭觀光客顯著增長。

吳敦義在大年初三（18日）展開密集的祈福參拜行程，地點包括草屯鎮林太師廟、雷藏寺、敦和宮、碧山巖、南投配天宮、名間鄉松柏嶺受天宮祈福參拜、中寮鄉無極天台廟，而在早上8時30分第一站先來到日月潭文武廟，由文武廟董事長、前魚池鄉長黃宋華、代表會主席張德林等人接待。

由於吳敦義多年前曾是南投縣長，他細數任內政績與民間友人動向，也關心國民黨魚池鄉長參選人黃馨瑩的選情，他話鋒突然一轉，提到日月潭因陸客縮減，觀光業受到大幅影響，開始細數馬英九擔任總統期間，陸客連年增長，從數十萬到百萬，人民感受到經濟、生活有顯著改善。

吳敦義參拜祈福過程中，不時有陸客認出，「耶，那是國民黨黨主席耶」，還說自己「真是幸運，能遇到國民黨主席」，並央求與吳敦義合照，吳敦義欣然接受，並祝福陸客們在台旅遊期間順利愉快。黃宋華表示，吳副總統回南投就像向回到老家，到處都有他的友人，在辦公室會談時主要是話家常，關心南投縣政的發展。

(中時)

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