蔡英文梧棲浩天宮發紅包 民眾嗆香菸漲價

2018年02月18日 13:14 中時 盧金足

蔡總統發紅包時，笑容滿面的摸摸小朋友的頭。（盧金足攝）

蔡總統今天上午到梧棲浩天宮發送春節紅包。（盧金足攝）

一名中年男子忽然向總統車聲嗆聲，引起維安一陣緊張。（盧金足攝）

一名中年男子在蔡總統車隊進到浩天宮前時，忽然高喊「香煙為何漲30元！」遭警察壓制帶離現場。（盧金足攝）

蔡英文總統18日上午到梧棲浩天宮發紅包，民眾一早就大排長龍等著領總統紅包，但總統車隊抵達時，一名中年男子忽然擠進人群之中，向總統嗆聲「香菸為何漲30元！」立即遭維安人員強制帶走，但該男子還是一直高喊「為什麼要抓我，香菸為什麼要漲30元」，現場造成一陣騷動。蔡總統向「大庄媽」參香還願祈福後，向民眾發紅包，祝福「新年快樂」，看到小朋友還親切的拍頭摸臉，心情不受影響。

大年初三，中部天氣晴朗，陽光普照，蔡總統到浩天宮，很多民眾一早到廟埕，洋溢春節熱鬧氣氛，台中市長林佳龍、立法院副院長蔡其昌，也到場發送紅包。

蔡總統分送紅包時，維安人員雖然宣導不握手、不簽名，仍有民眾拿著衣服要總統簽名，遭維安人員勸阻下，另有兩名民眾向總統握手時，總統親切的與民眾握手。

拿到紅包民眾向蔡總統高喊加油，有人穿著當時蔡總統競選時的競選背心，讓蔡總統笑著回應「哇！您還有這一件！」也有家長帶著小孩來領紅包，蔡總統高興的摸摸小朋友的頭，也摸著小朋友的臉喊「可愛！」

這場發紅包活動，警察局長楊源明親自坐鎮指揮，不料，還是發生民眾嗆聲事件。這名中年男子高喊「香菸為何漲30元」立即遭員警壓制帶離現場。

清水分局分局長高誌良表示，這名表達意見的民眾，拒絕表明身份，目前仍在查證中他的 機中，勤務加強其他四個分局支援清水分局，共計5個分局270人支援勤務。

浩天宮興建委員會主委王經綻表示，蔡總統已三度到浩天宮，關心浩天宮歷史建築遷移擴大重建工程；浩天宮管委會主委陳起賀說，已邀請蔡總統參加五月五日大庄媽北港進香祈福，媽祖起駕的起馬炮儀式。

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(中時)