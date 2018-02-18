蔡英文南瑤宮發福袋 拔菜總部藏身人龍喊下台

2018年02月18日 13:15 中時 謝瓊雲

總統蔡英文（中）準時抵達彰化市南瑤宮，上香參拜後神情愉悅步出南瑤宮準備到廟埕廣場發福袋。（謝瓊雲攝）

袁姓男子熱衷蒐集總統福袋，每年都排第一名。(謝瓊雲攝)

總統蔡英文(前排右二)在彰化市南瑤宮發放福袋，彰化市長邱建富(左一)、彰化縣長魏明谷(左二)全程陪同。(謝瓊雲攝)

總統蔡英文初三春節祈福之旅，中彰投走透透，第二站來到彰化市南瑤宮，反年改人士、拔菜總部採游擊方式突圍，還有兩人藏身排隊人龍，對蔡英文近距離高聲抗議，隨即被警方與隨扈壓制驅離，仍引發一陣虛驚。

中午11點25分，總統府車隊由南瑤路抵達南瑤宮廟口，蔡英文下車後由彰化縣長魏明谷、彰化市長邱建富、立委洪宗熠與陳素月、黨籍鄉鎮長等人陪同入廟上香參拜，之後隨即在廟埕廣場前發放福袋，在現場等候的排隊人龍逾1公里，警方估計至少有2千多人前來等著領福袋。

警方將陳抗區設置在400公尺外的延平公園，反年改人士、與拔菜總部成員，無法近距離表達心聲，改採游擊方式突圍，退休員警陳志傑拖著超大音箱不斷在南瑤宮外的中山路上徘徊，以步行方式來回放送錄音帶內容。

拔菜總部人員更是藏身在排隊人龍中，11點48分，吳姓男子耐心等到當面拿到總統福袋後，隨即高舉雙手高喊「蔡英文不倒、國家不會好！」民進黨籍基層民代與黨工隨即不斷大喊「總統加油！」意圖壓過抗議聲量，警方和國安人員則立刻全一擁而上制止，當場將他壓制在地，意外造成兩名領取福袋民眾被撞倒在地，引發一陣虛驚。

在吳男被警方驅離至場外，眾人仍驚魂未定之際，不到2分鐘，人龍中又有另名馬姓男子在接近蔡英文2公尺處大喊「無恥、下台」，沒等到領取福袋就立刻被警方架離。總統府原定讓小英停留30分鐘，預計發放1500個福袋，但因遭遇拔菜人士近距離高聲抗議，11點50分左右就決定提前結束、匆匆離開南瑤宮，留下彰化市長邱建富接手繼續發福袋。

(中時)