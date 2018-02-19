影》捍衛領空不分日夜 幻象聯隊的一天

2018年02月19日 06:52 中時電子報 喻華德

當國人初二回完娘家，繼續在家中團圓歡度農曆春節時，仍有一群人犧牲假期維護國家安全。在除夕和初一，由聯隊長柳惠千少將先身士卒，帶領展開空軍第二戰術戰鬥機聯隊開始執行新的一年的戰備及訓練任務。國防部軍事新聞處和《軍聞社》、《青年日報》也並未休息，在昨(18)日公布「空軍新竹基地─官兵的一天」影片，讓國人瞭解幻象戰機持續捍衛領空從不間斷。

臺灣本島距離中國大陸最近的空軍新竹基地，由空軍第二聯隊駐守，操作法製Mirage 2000-5Ei/Di飛龍戰機，在去年剛完成接機20週年的里程碑。

依照影片介紹，空軍官兵的一天自清晨4時30分開始，執行攔截鋼纜（網）檢查，攔截網是在萬一飛機放棄起飛或緊急降落時，確保飛機能在跑道終點前停止的安全裝備。6時30分，執行外物損害（FOD）撿拾，避免異物吸入飛機引擎，損壞高價值國防資產，範圍從機庫堡、停機坪、滑行道至跑道。8時執行天氣守視，瞭解天候狀況是否適合執行任務。9時起開始塔臺管制，至10時30分，日間飛行任務機起飛（影片只有拍一架次起降，實際上每日上下午均有多架次飛行，連週末也經常執行飛行訓練）。而至下午2時，進行飛行員訓練課程。到了3時30分，負責維護機場空防的陸射天劍一型防空飛彈執行防砲戰備訓練。下午6時30分，進行夜間任務飛行前檢查，晚間7時，開始執行夜航任務。影片並未呈現的是，當飛機於8時候降落後，機務人員還要花時間將飛機掉頭後再重新推回機堡，再進行維護保養，這才結束空軍新竹基地的一天。

近期網路媒體報導空軍擬採購F-15鷹式戰機或F/A-18（超級）大黃蜂戰機以取代幻象2000-5戰機。對此國防部並未承認或否認。多年來媒體長期炒作幻象2000-5戰機的去留問題，不過據《聯合報》106年11月9日報導，空軍司令部參謀長鄭榮豐中將表示，「目前三機種飛行訓練小時數都一樣，不會因為飛行成本問題，減少飛行訓練時數，因為幻象2000機隊較小，維持成本反而較低」。這是官方首次對幻象2000-5型機的操作成本作澄清。

當時針對立委質疑幻象戰機的妥善率，鄭榮豐表示，「妥善率計算是以飛機現架數當分母，幻象2000妥善率並未比其它主力戰機低，三型主力戰機都可以支援所有飛行員訓練與各種戰備。戰機失事是人為、機械與氣候等複合因素造成，失事率還是要以調查結果來看」。

而國防部長馮世寬不但公布幻象機的妥善率為64%，並特別公布妥善率標準以闢謠。幻象戰機的戰時妥善率標準要達到80％，平時維持在60%至75％。妥善率要達成戰備與訓練需求，綜合考量後要能支持戰備，現在都符合妥善率要求。《聯合報》當時的報導的標題是「機體老舊？ 國防部：幻象2000能再飛10年以上」，但也有網路媒體刻意把標題下為「空軍參謀長鄭榮豐：幻象2000『只能』再飛10年」。

根據去年在臺灣由「博聞塾」出版社，翻譯日本JWing世界名機特刊－《達梭幻象2000戰機》中文版的介紹，幻象2000系列戰機可以分為第一代幻象2000，第二代幻象2000-5及第三代幻象2000-5 Mk 2。我國採購的幻象2000-5型，是法國空軍作為空優戰機的2000C的改良型，而第三代幻象2000-5 Mk 2才是多用途戰機。

目前所有第一代幻象2000的使用國中，只有巴西空軍是採購法國空軍退役的幻象2000C，在使用數年後除役，巴西空軍由於沒有嚴重的國防威脅，決定改用操作成本較低的F-5E/F老虎二式戰機（這種例子相當罕見，法國海空軍汰除的幻象F1及超級軍旗式均有出售他國繼續服役的實例）。而身為第一個幻象2000的外銷客戶－埃及空軍，根據數年前的網路資訊，稱埃及空軍將於2020年汰除幻象2000EM/BM。埃及空軍雖然採購飆風DM戰機24架（已交機6架），但也仍然操作比幻象2000更早的幻象5型、米格21和大陸製F-7（殲7外銷版），這三款戰機合計大約有135架，因此幻象2000EM/BM會在2020年退役的可能性恐怕不高。

其它第一代幻象2000的使用國，基本上都已經進行中壽期性能提升，加上法國空軍本身仍有幻象2000-5F繼續服役，我國的幻象2000-5為第二代，因此應不至於有嚴重的消失性商源問題。

據《中央社》去年8月報導，空軍在107年度編列幻象戰機預算，包括「幻象型機機體零附件開放式供案」3億7000多萬元；「幻象型機M53-P2發動機零附件開放式供售案」4億2000多萬；「幻象型機航電、電戰系統零附件案」9,400多萬元。此外亦特別編列「幻象型機兩型飛彈各壽限件換裝案」外購案38億8537萬元，於107至111年度執行。

據《自由時報》1月22日報導，「我方已與法方簽約，並已完成幻象戰機零附件等4項的採購，預計在今年3月起分批交運台灣」。「國防部已在發佈幻象戰機零附件等四項購案的決標公告，金額為台幣32億6410萬元，將在今年3月1日起執行，預計至111年8月底執行完畢」。

該篇報導亦指出「估計可將幻象戰機的妥善率，由現行的60％（編按：去年11月官方公布為64%）提升到75％以上。」

綜合前述報導可發現，機隊的「妥善率」主要與「預算編列的多寡」有關，而在歷經「幻象仲裁案」後依然完成與法國廠商完成簽約，可見多年來媒體報導「法國不賣零件」的說法不攻自破，反而凸顯多年來我國編列的維護預算及零附件採購預算不足，因此無法提高妥善率！而從空軍編列預算採購零附件，並採購雲母及魔法飛彈的壽限件，顯見空軍確實規劃幻象2000-5要繼續服役「至少」十年。

關於多年來媒體一直以「環控」作為批評幻象機的理由，事實上環控技術可以讓需要長時間待料的飛機與外界隔絕，形同「凍齡」（避免腐蝕等問題），此舉反而是可以降低維護成本、有效節約預算的措施，尤其是引進環控技術比起早年的傳統「黃油封存」相比，環控啟封後可快速投入使用，不用耗費大量時間清理，引進西方先進的環控技術實際上是國軍的重大進步，環控也是科學管理機隊飛行時數的手段之一。

據了解，因為國防預算長年以低水位編列，待料期長的飛機不僅限於幻象機一種，因此以環控指謫幻象機，此舉實際上是消費議題並打擊第二聯隊全體官兵士氣。此外國軍各單位的編現比已達下限或未達最低編現比，在當前「缺人」、「缺預算」的惡劣環境下，縱使美國同意出售F-35/F-15/F/A-18，國軍是否還有足夠的地勤人員可以出國接機不無疑問。而國防部特別選在此時公布幻象機維護領空安全，讓國人可以安心過節的照片和影片，似乎也隱含為長年遭到媒體污名化的幻象機隊澄清的意圖。

(中時電子報)