定陵出土60載 逃過盜墓卻不敵大火的萬曆皇帝

2018年02月19日 09:00 中時電子報 李靖棠

大陸知名作家岳南最知名的著作之一、莫過於《風雪定陵》一書，一部撰寫明十三陵唯一開挖的帝王墓、明神宗萬曆皇帝朱翊鈞定陵的來龍去脈，不僅讓人看到當年明代宮廷的惡鬥、大陸建政以來首次大規模考古挖掘，以及悲劇地「大革命」，就此讓絕世無價文物瑰寶在熊熊烈火中消逝。神宗的骸骨躲過了數百年來的盜墓者破壞，卻躲不過無知的一把大火，也讓後世感到無限地無奈。

所謂「明十三陵」，是指除明太祖朱元璋葬於南京的明孝陵之外，在成祖朱棣遷都北京之後，於今日北京市昌平區天壽山南麓一帶，所修建的13位皇帝陵墓的總稱，陵區總面積達40多平方公里。從1409年營建長陵起、至清順治元年營建思陵為止，長達200年間依次建有長陵﹑獻陵﹑景陵﹑裕陵﹑茂陵﹑泰陵﹑康陵﹑永陵﹑昭陵﹑定陵﹑慶陵﹑德陵﹑思陵﹐故稱十三陵。

明十三陵之一、如今已是博物館的明神宗陵墓定陵。（圖/新華社）

1956年，時任北京市市長、同時也是明史學者的吳晗，聯合郭沫若等人，力主發掘成祖的明長陵，遭到鄭振鐸、夏鼐等學者強力反對，認為帝王陵不能隨便挖掘。但最後由周恩來批示同意，決定先試掘明萬曆皇帝的定陵，作為「新中國」的考古計畫之一。經夏鼐等團隊實地探勘，在定陵外牆發現一道疑為通道口的裂縫，經兩年的努力，成功打開定陵並清理地宮，並一舉發現明神宗與皇后的棺郭和多樣陪葬物，成為震驚中外的一大考古成果。

當年定陵地宮開挖的時刻，神宗皇帝棺郭打開的一瞬間。左為鄭振鐸、中為夏鼐。（圖/澎湃新聞）

歷時兩年的挖掘工作中，定陵內共發現神宗、皇后的隨葬物品3000多件，這批出土文物一直保存在定陵地面上的平房內，但因平房無法做到恆溫恆濕，造成大量出土的絲織品變硬腐化。但諷刺的是，相較於大自然的損壞，人為無知的破壞反而更讓定陵重創。

明神宗萬歷帝朱翊鈞畫像。（圖/故宮博物館藏）

1966年文化大革命爆發後，定陵被視為封建王朝的老窩，遭到嚴重破壞，萬曆帝與皇后的屍骨，被紅衛兵以「打倒地主階級的頭子萬曆」的口號拖出，並在同年8月，將帝后三具遺骸和大批珍貴文物，放置定陵博物館重門前廣場上，以一把大火焚毀。

定陵地宮內、明神宗萬曆皇帝的寶座。（圖/人民網）

看見慘痛代價的鄭振鐸和夏鼐，不忍更多歷史文物遭到無情破壞，上書懇請周恩來全面禁止再發掘帝王陵墓的申請，不僅阻擋了更多珍貴文物遭到摧毀，也讓定陵成為至今為止，唯一開挖的明代帝王陵墓。神宗萬歷帝朱翊鈞9歲登基，統治時間長達48年。早年由輔政大臣張居正攬政，前十五年被稱為「萬曆中興」，但在立太子之爭後，倦怠朝政而長年不上朝理政，導致明代面臨內憂外患不斷，最終走向滅亡之途。

不過，也有學者認為，從當年出土的神宗遺骸報告中，發現萬曆皇帝「生前體形上部為駝背」左腳略右腳短。」除太子一事心灰意冷外，恐怕也可能因自卑而不願見人。據史書記載，定陵建造耗時6年、花費銀800萬兩，除神宗本人與皇后王氏入葬外，後繼者光宗因病暴斃後，神宗之孫熹宗，另將光宗生母、皇貴妃王氏並遵為太后，遷葬定陵，才會有一帝二后的情形出現，只可惜如今都已無法親眼目睹。

(中時電子報)