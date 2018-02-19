狠甩年假肥肚 「躺」對姿勢 20天瘦身大絕招

2018年02月19日 11:00 中時電子報 尉遲佩玉

你知道過一個年自己發福了多少嗎？根據國健署統計，如果不忌口、又不運動，年假六天下來，每人平均可能變胖一至二公斤，尤其糖分、熱量攝取過高，特別容易囤積在腹部及下半身，如果不想要年後被發現肚子胖一圈，專家建議可以從核心肌群運動開始，讓你躺著也能瘦，連續做20天就能見效。

臺大醫院復健部物理治療林芳郁表示，核心肌群就是圍繞在腰椎附近的肌肉，包括腹肌、背肌、骨盆底肌等，具有穩定脊椎、下半身動作的作用。訓練核心肌群，除了可以加強腰椎的穩定度，還有助於促進運動表現，一旦核心肌群變強壯了，在做有氧運動時，也可以運用這些身體最強大的肌肉，讓運動更有效率。

下列6個動作，一周可以做三到四次，連續做三周，二十天後就能有效瘦腰、臀、大腿，加速代謝、循環，甚至可以消水腫。沒有運動習慣的人，剛開始運動時，可以從一次10分鐘開始，每天建議累計運動30分鐘，每周累計150分鐘即可。

一、骨盆正中姿勢：屈膝躺姿下，雙手掌根放在骨盆兩側的凸點，指尖朝向恥骨聯合處，將這三個點形成的平面與床面平行，下背部與床面形成一個適當的弧度。(林勝發、馬樹立攝)

二、呼吸運動：屈膝躺姿下骨盆維持正中姿勢，鼻子吸氣、圓唇吐氣，吸與吐時間比約1:2。雙手可放在肋骨上感覺肋骨動作，或嘗試以嘆氣的方式吐氣。(林勝發、馬樹立攝)

三、肩胛骨前凸後縮運動：屈膝躺姿下，雙手掌心相對與肩同寬，吸氣時向天花板上舉，吐氣時肩胛骨放回原位，注意動作過程不聳肩。(林勝發、馬樹立攝)

四、分節橋式：雙手放在身體兩側，吐氣時將尾椎、腰椎、胸椎一節一節依序向上推，吸氣時保持骨盆位置不動，吐氣時再把胸椎、腰椎、尾椎一節節依序貼回床面。(林勝發、馬樹立攝)

五、蚌殼運動：吐氣時右膝向外張開，並維持骨盆及左腳穩定，吸氣時把右膝帶回起始位置；吐氣再換左膝向外張開，吸氣時把左腳帶回起始位置。(林勝發、馬樹立攝)

六、貓與駱駝運動：四足跪姿，手掌與肩膀、臀部與膝蓋呈一直線，雙手與肩同寬，雙膝與骨盆同寬，呈平背狀態。 吸氣時翹屁股凹背抬頭；吐氣時縮屁股拱背看肚臍。(林勝發、馬樹立攝)

肌肉強壯了，的確會比較積極的消耗我們身上的脂肪，不過如果不好好管理飲食，運動再多、再激烈，脂肪還是一樣會堆積，因此可以從現在開始戒零食點心、少喝含糖飲料、多吃蔬果、養成規律的運動習慣，才是健康減重、不復胖的根本之道。

(中時電子報)