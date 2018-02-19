男人最愛的女性胸部尺寸比例 大數據告訴你

2018年02月19日 00:30 中時電子報 盧伯華

豐滿的胸部是女性重要特徵之一，許多男性會被豐滿的胸部吸引，在媒體推波助瀾下，大胸部似乎成為唯一吸引男性的條件。但是，媒體與網路上對巨乳的崇拜多半只是起哄或是過度簡化思維的產物，據調查研究顯示，女性胸部對男性吸引力因各種因素與情境而有不同，胸部尺寸與性生活的滿意度也不存在正比例關係。

據網路大數據的研究顯示，在男人眼裡，女人的胸部也並不是越大越好。《印度時報》一篇報導引用美國網路資訊學者奧加斯項對10億個網站搜索結果進行的研究發現，最吸引男性的女性胸部尺寸是C罩杯，太小了男性會覺得不夠性感，太大則會讓男性認為「不協調」、「嚇人」。

網路搜索數據顯示，男人搜索豐滿女性和搜索偏瘦女性的比例約為3：1，證明偏愛豐滿女性的男性比例較高。當然，纖弱女性能從許多不同面向──例如依著──來表現體態美感，但在較多數的男性眼中，喜愛豐滿女性的還是比喜歡纖瘦女性的為數更，其中可能有生物學上的本能驅動因素。

研究顯示，女性胸部的理想尺寸亦非一成不變，它必須與身材高矮胖瘦有適當的比例。除了尺寸，男性心目中理想的胸部應該是豐滿挺拔、有彈性的，形狀以半球狀為最佳，乳房的皮膚潤澤有彈性，顏色與全身的膚色相一致。

報導說，整形專家曾用數據描述出了最理想的乳房樣貌：兩乳間距離大於20公分；乳房基底面積直徑在10-12公分，從基底面至乳頭的高度為5-6公分；乳房挺拔，環差為17-20公分；兩個乳頭與胸椎骨切線成一個等邊三角形。

女性胸部在商業炒作下，讓許多男性女性都相信女性乳房越大對性刺激的反應越強烈，甚至以為胸部尺寸較小的女性對性愛興趣低，這些觀點已被許多醫學研究證明是錯誤的。研究發現，雖然乳房也被稱作「第二性器」，但在女性乳房受到刺激時，胸部尺寸無論大小，其性反應程度是相似的。因此，並非乳房愈大，對性的反應就會愈強烈。

隨著整形醫學與技術的進步與經發展，全球各地進行豐胸手術的人愈來愈多。據國際美容整形外科學會對全球美容外科統計數據調查結果顯示，目前全球美容治療總量（包括手術和非手術治療）超過2000萬例以上，而且每年還以一百多萬例的數量增加。整形手術中最受歡迎的手術項目不讓人意外，就是隆胸手術，單項總量每年約150萬例。

雖然隆胸手術仍有相當風險，但仍然有不少女性趨之若鶩，豐胸手術可以自已決定隆胸尺寸，反而讓許多女性陷入矛盾。專家建議，在進行手術之前最好多向醫師諮詢，並考慮自身條件來進行選擇，別光聽信商業廣告與網路傳聞來做決定。

(中時電子報)