吳宇森讓周潤發爆紅 「英雄本色」卻差點被新藝城燒掉

2018年02月19日 10:00 中時電子報 張怡文 倪有純 倪有純

吳宇森找了周潤發和狄龍兩位中年失意演員，沒想到不但創造第二春，更分別拿下港台金像獎和金馬獎男主角。(圖/本報資料照)

新藝城五人組去年底重返金馬舞台，卻少了曾讓新藝城發光發熱的導演之一吳宇森。(圖/倪有純攝)

張艾嘉.黃百鳴.曾志偉以新藝城身份參加去年金馬獎。(圖/牛春龍提供)

吳宇森拍完「英雄本色」後也成為暴力美學導演的代表人，從港台一路紅到好萊塢。尼可拉斯凱吉和約翰屈伏塔主演的「變臉」是吳宇森在好萊塢最成功的代表作品之一。(本報資料照)

去年底香港新藝城為金馬獎組團來台時，掀起一陣懷念港片風，主要成員張艾嘉和黃百鳴等在許多場合，開口閉口都想重拍新版新藝城代表作「英雄本色」，這部電影不但讓吳宇森打進好萊塢，更捧紅了當年的失意演員周潤發，讓發仔成為港式英雄片一哥，更展開了暴力美學電影的新頁，然而卻鮮少人知道，當年「英雄本色」拍完的底片，差點被燒掉無法問市。

吳宇森雖沒有和新藝城成員一起出現在金馬獎，但同一時間他也回到了台灣，馬不停地在兩岸宣傳「追補」這部新一代暴力美學電影。同時，也因為吳宇森將重返好萊塢拍片，他就帶著太太牛春龍和演員兼祕書的女兒吳霞飛三人組，在兩岸和美國間飛來飛去。至於外界為何會有重拍「英雄本色」的說法？原來是大陸不久前才上映３０年前所拍攝的「英雄本色」，且受到了極大關注，觸動了新藝城想重新拍攝新版「英雄本色」的想法。

@30年前片場失意客 成就新藝城時代

新藝城結束有2０年了，很多人忘了新藝城的成功，年輕世代更不知新藝城是什麼，但他們在那個年代的故事，卻告訴了世人失意結合易，共享富貴難。30年前的香港奮鬥影業公司改組而成的新藝城，是以黃百鳴、石天、麥嘉三人為核心，因麥嘉提供一間工作房給工作夥伴，大家稱為「奮鬥房」，在這裡失意客們日日夜夜為電影夢奮戰著。

那時黃百鳴還只是個小編劇，單靠編劇費用養不活自己，所以他白天工作，到大半夜才能和大家一起在奮鬥房討論劇本，每次等到黃百鳴來了，成員之一的曾志偉早就在打瞌睡，更好笑的是，明明睡著不斷在點頭，卻在討論劇本時還能接話，一被人搖醒，他馬上就回：「啊！要吃夜宵了。」

有次大家忍不住趁曾志偉睡著時，把公司所有的印章往他臉上蓋章，沒想到他完全不受影響繼續呼呼大睡，直到第二天早上在辦公室醒來，大家都說好不能笑，但還是有人忍不住笑出來，曾志偉也沒看出有異常，直到去停車場開車時，收費員對他特別友善，看到他都笑得很燦爛，還親切地和他打招呼，結果回家上廁所照鏡子時，才發現臉上的烙印。

@吳宇森義助新藝城

當年吳宇森和嘉禾影業有合約，只能義助新藝城創業。1980年吳宇森先協助新藝城拍攝「滑稽時代」，但因有約在身沒法進奮鬥屋，就把原本在香港電影圈叫好不叫座的徐克，推薦加入新藝城。

沒想到1981年，徐克拍攝的「鬼馬智多星」，票房高達700萬港元外，還拿到金馬獎最佳導演獎。後來吳宇森和徐克一個導演一個監製，創造小馬哥的「英雄本色」。然而，「英雄本色」卻是意外中的意外，當年吳宇森在人生低潮備受冷落，也因為電影的成本很低，找的都是失意演員，周潤發當年是電影票房毒藥，本來只當配角，吳宇森覺得他戲感不錯，才改成主角；另一位主角狄龍，早年曾是動作片小生，中年後也進入事業低潮，連原本合作多年的邵氏都將解約，新藝城作夢也沒想到，失意客大集合的電影不但大爆冷門，還帶動黑幫英雄片的流行風潮。

新藝城老闆娘施南生曾透露，吳宇森導演在拍「英雄本色」前，幾部電影都不賣座，所以有什麼動作很容易被打小報告，當時電影拍攝情況曾經被人告狀到老闆石天那裡，石天聽了後大聲說：「燒掉底片、燒掉，再好的電影都不要了。」還好罵歸罵，底片並沒有燒掉，否則就沒有新藝城小兵立大功，意外培植出一位國際級導演吳宇森，和小馬哥周潤發時代的來臨。

BOX1:英雄本色小檔案

電影上映期/型態：1986年香港動作犯罪片

導演/製片：吳宇森/徐克

主演：周潤發.張國榮.狄龍

製片商：香港影業

票房：3千4百多萬港幣，打破香港破房紀錄。

獎項：香港金像獎最佳電影.周潤發獲最佳男主角；金馬獎最佳導演吳宇森.最佳男主角狄龍。

續集：英雄本色系列共三集，但僅第一集創新高。

(中時電子報)