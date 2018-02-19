過年意外多 五個注意事項大家多留意！

2018年02月19日 07:56 中時電子報 張國欽

過年期間除了快樂迎新年之外，也有一些事故在年節期間發生率特別高，在此也要請民眾多注意。

交通肇事率提高：全台不少地區的交通繁忙，大小車都擠在一起加上車輛眾多，發生事故的機率也會提高，像是基隆的基金一路、基金三路及仁三路，警方就有特別呼籲民眾若前往基隆要特別注意該路段，而返鄉過年的朋友們在行經高速公路時，也要避免車速過快及超載，以免發生危險。尾牙到春節的期間酒駕事故佔全年的比例高，因此今年全台各區仍會加強酒駕的取締，呼籲民眾們千萬不要為了一時方便而酒駕，發生意外或是被抓罰錢，這個年可就難過了。

慎防不肖人士：年節假期不少民眾會前往人潮眾多的地方，像是百貨公司、各大賣場、夜市等公共場所，不少動歪腦筋的不肖人士便會趁機出沒，扒手可能會協同夥伴變成扒手集團，趁亂的時候偷竊你的皮夾，所以外出時盡量將皮夾拿在手上或是將背包背在前面，以及錢不要露白，做好防護措施都能讓扒手少了偷竊的機會。另外要特別提醒的是，鹹豬手也可能趁人潮多的時候出現，根據統計，性騷擾發生的地點有一半都在公共場所，除了目標多好下手外，也時常因沒有具體證據而抓不到嫌犯，讓他們食髓知味。

健康及食安問題：根據健保署統計，年節急診的冠軍就是腸胃炎，提醒各位朋友們，雖然很多美食只有在年節才吃的到，但若餐餐都如此油膩或是過量，不只讓體重狂飆外，對身體而言也是相當大的負荷，應適量節制並注意衛生。去餐廳吃飯時，也要多注意其食品安全，海鮮類盡量了解是否新鮮，食用前也先洗手，避免將細菌吃進身體。

當心「周年反應」：過年的傳統就是與家人團圓，也因此有些人容易在年節期間出現周年反應，而引發焦慮，甚至是想輕生的念頭。有些人對於節慶會產生排斥，多是害怕親戚間會被比較，或是因自身生活而缺乏自信，都是造成情緒壓力的理由，若周遭的親朋好友有出現這樣的無助或是憂鬱現象，應盡速至醫院求診。

家暴可能性增加：年節團圓日子讓不少在外地許久的家人返鄉同樂，但時常也會出現由於年節家人間相處時間較長，產生摩擦的機會也較多，不少歡樂的聚餐最後因為摩擦而演變成彼此暴力相向。若民眾有聽見鄰居可能有家暴事件，可以撥打全年無休的「113保護專線」，多一份雞婆也許可以拯救一個家庭，千萬不要吝嗇給予幫助。

(中時電子報)