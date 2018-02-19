俗擱大碗 陸製VT4坦克CP值超高大受歡迎

2018年02月19日 00:05 中時電子報 盧伯華

中國大陸最近一款主戰坦克在國際市場上獲得相當好的成績，這款極受矚目的VT-4坦克雖然尚未量產，已經接獲不少訂單與關注。專家認為，VT-4坦克將會是經費不足、或是與美法俄關係不佳的發展中國家陸軍首選。

美國《國家利益》近日發表文章稱，目前中國主要的坦克是ZTZ-99（99式主戰坦克），當時開這款VT-4坦克完全是以出口為導向。VT-4坦克（原名MBT-3000）從2009年開始研發，2014年8月首次公開亮相，由中國北方工業公司製造。不久前泰國與大陸軍方簽訂合約購買數量不少的VT-4坦克。

《環球網》報導指出，VT-4坦克使用125mm中國BT-4彈藥，是中國的上一代尾翼穩定脫殼穿甲彈，帶有鎢合金彈芯，能夠在兩公里外擊穿700mm軋制均質裝甲。如果客戶有需要，VT-4坦克可能也按照客戶的要求搭配120mm的火炮或是更新型的彈藥。它的自動裝彈裝置與T-72系列坦克相同，炮塔底板周圍為水平的彈藥貯藏艙。

報導說，若以泰國軍隊購買的VT-4坦克為例，它也可以使用烏克蘭製造的彈藥，甚至是裝置火炮發射的反坦克導彈。在未披掛爆炸反應裝甲時，VT-4車體裝甲的防護能力相當於500至600mm的軋制均質裝甲，在披掛爆炸反應裝甲後，其防護能力相當於700至800mm厚的軋制均質裝甲。在炮塔部份，裝甲厚度可以根據客戶需求調整。VT-4的其他功能包括雷射預警接收器和穩定的獨立感熱指揮鏡，在射擊演習中，其火控系統證明比烏克蘭設計的「堡壘」(T-84)坦克更精準。

雖然VT-4坦克的性能並非頂尖或是革命性的，但是就其價格而言也是一種可靠的坦克，尤其能獲得中國後續的維護與升級。火炮性能還不可能跟美國、中國和俄羅斯最新式的火炮相比，但是在應對目前服役的多數裝甲車應該足夠。因此，作為性價比超高的坦克，VT-4可能會受很多經費短缺的國家，或與俄羅斯、歐洲或美國沒有政治交情的國家歡迎。

(中時電子報)