俗擱大碗 陸製VT4坦克CP值超高大受歡迎

VT-4坦克是由中國北方工業公司所推出供外貿出口的大陸第三代主戰坦克。（圖／環球網）

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中時電子報

中國大陸最近一款主戰坦克在國際市場上獲得相當好的成績，這款極受矚目的VT-4坦克雖然尚未量產，已經接獲不少訂單與關注。專家認為，VT-4坦克將會是經費不足、或是與美法俄關係不佳的發展中國家陸軍首選。

美國《國家利益》近日發表文章稱，目前中國主要的坦克是ZTZ-99（99式主戰坦克），當時開這款VT-4坦克完全是以出口為導向。VT-4坦克（原名MBT-3000）從2009年開始研發，2014年8月首次公開亮相，由中國北方工業公司製造。不久前泰國與大陸軍方簽訂合約購買數量不少的VT-4坦克。

《環球網》報導指出，VT-4坦克使用125mm中國BT-4彈藥，是中國的上一代尾翼穩定脫殼穿甲彈，帶有鎢合金彈芯，能夠在兩公里外擊穿700mm軋制均質裝甲。如果客戶有需要，VT-4坦克可能也按照客戶的要求搭配120mm的火炮或是更新型的彈藥。它的自動裝彈裝置與T-72系列坦克相同，炮塔底板周圍為水平的彈藥貯藏艙。

報導說，若以泰國軍隊購買的VT-4坦克為例，它也可以使用烏克蘭製造的彈藥，甚至是裝置火炮發射的反坦克導彈。在未披掛爆炸反應裝甲時，VT-4車體裝甲的防護能力相當於500至600mm的軋制均質裝甲，在披掛爆炸反應裝甲後，其防護能力相當於700至800mm厚的軋制均質裝甲。在炮塔部份，裝甲厚度可以根據客戶需求調整。VT-4的其他功能包括雷射預警接收器和穩定的獨立感熱指揮鏡，在射擊演習中，其火控系統證明比烏克蘭設計的「堡壘」(T-84)坦克更精準。

雖然VT-4坦克的性能並非頂尖或是革命性的，但是就其價格而言也是一種可靠的坦克，尤其能獲得中國後續的維護與升級。火炮性能還不可能跟美國、中國和俄羅斯最新式的火炮相比，但是在應對目前服役的多數裝甲車應該足夠。因此，作為性價比超高的坦克，VT-4可能會受很多經費短缺的國家，或與俄羅斯、歐洲或美國沒有政治交情的國家歡迎。

(中時電子報)

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