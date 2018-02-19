年後肉多必看～演藝圈瘦身狂 陳明真換夫成功.小甜甜丑女變辣妹

2018年02月19日 14:00 中時電子報 張怡文

減肥是不少人一輩子都在努力的目標，尤其是春節年後的大魚大肉之後，剷肉更是勢在必行，去年就演藝圈有不少剷肉成功的案例，有的胖胖女變辣妹，有的大肚男變清秀鮮肉，其中有不少甘苦談，讓年後要減重的你我都能引以為參考。

音樂才子大叔華麗變身 陳明真換夫成功

音樂才子季忠平從婚後飲食不受控，短短幾年就變成大叔級的大肚男，配在另一半.前玉女明星陳明真的身邊，肥男配美女的畫面讓大家看了都難過搖頭，終於，季忠平在和好友王湧的打賭減肥之下，找到了對的方法竟減去20公斤肥肉，明顯華麗變身，從大叔變成了氣質型鮮肉男，再站回秀麗的陳明真身邊，連老婆大人都不時轉過頭看著說：「這真的是我的胖老公嗎？」。

季忠平曾台灣著名的流行歌曲創作人，從范曉萱「雪人」、 許茹芸的「如果雲知道」、 齊秦的「懸崖」，無一不是讓人五六年級生朗朗上口的歌曲，甚至紅到中國大陸，但轉行經營事業後，隨著年紀增加應酬又多，當年流行樂壇上的清秀才子，竟成肥頭大耳的大叔，在雙胞胎出生後，他為了能陪著孩子健康成長，下定決心減肥，他採取的方法是少吃加工品，而以食物原型為主，再搭配朋友推薦的保健食品，加速身體循環外也幫助代謝，另外，還少不少運動健身，半年就成功瘦身20公斤，讓陳明真開心說她真的賺到了，換夫大成功。

和季忠平(左圖左)演藝圈死黨的製作人王湧(左圖右)，轉行變美食一哥(右圖未減肥前)，哥倆好相賭減肥竟都成功。(季忠平.王湧提供)

演藝圈美食一哥王湧變江湖型男

從影劇圈幕後轉戰美食界，被黃西田稱為雞排英雄湧哥的王湧，之前一直是胖嘟嘟的2XL號身材，因為熱愛美食，視美食為生活最佳療癒，也就不介意自己的大尺碼身材，但在他和音樂夥伴季忠平重逢後，兩人相約打起瘦身，湧哥也和季忠平一樣試用健康保健品，再加上健康清淡飲食及運動，五個月少了20公斤，從2XL變M號！湧哥老婆瑪姬說：「瘦下來身體更健康，連晚上睡覺打呼聲都變小聲了，不再怕睡眠呼吸中止症」唯一煩惱就是衣服褲子都太大不能穿，全部都要重買，但能賺到一個健康江湖型男級的老公，很值得。

名嘴界美魔女許聖梅不相信自己也有胖的一天，發現臉圓已重四公斤，暫戒澱粉少吃甜食恢復昔日瓜子臉。(許聖梅提供)

小隻馬許聖梅變大隻嬸 拉警報斷澱粉

名嘴許聖梅十分熱愛甜食與澱粉，曾經一下子胖了四公斤，她說她一胖就胖在臉，上鏡頭會太膨皮不好看，這對於每天要上螢幕的她來說，是無法接受的事，所以決定從甜食減量及不吃澱粉方面下手，確實是瘦下來了，但還是懷念能吃甜食減壓的日子。然而，最近許聖梅開始較不忌口，原來有了新的秘密武器，她說現在靠著攝取新鮮雞蛋的優質蛋白質，搭配體重控制輔助食品，養成易瘦體質，只要正常飲食，就能維持上螢幕的標準小V臉。

去年是小甜甜變小辣椒的改變年，剷肉30公斤露出腰線自信健康滿分。(翻拍自小甜甜臉書)

激瘦30公斤小甜甜不甜卻變辣

2017年最受注目的瘦身名人，無非就是剷肉30公斤的小甜甜了！瘦身後的小甜甜不僅演藝邀約不斷，更是桃花朵朵開，緋聞時有所聞，感情事業兩得意，大家都好奇一直胖胖的她究竟是怎麼瘦下去的？

小甜甜透露減肥的心路歷程，主要是持續運動加上飲食控制，無論棒式、深蹲都來，靠著意志力勤上健身房練就線條與肌肉的同時，肥肉就消失了，而在飲食上要注意吃的順序為湯->菜->肉->飯，先喝湯墊底，接著再吃大量蔬菜及適量的肉，最後肚子還有空間才吃飯。靠著改變飲食順序，讓小甜甜不但能攝取足夠營養，也不吃過量或永遠吃不飽，飲食控制加運動，狂甩肉30公斤，瘦得健康有自信！

BOX:小甜甜減肥法

小甜甜減肥三重點，改變作息.改變吃的順序.規律運動。在作息上養成早睡早起，養成早起吃早餐的習慣；飲食方面早餐不挑食，午餐跟晚餐從湯菜肉飯開始排序吃，絕不喝羹湯或濃湯；規律運動：一周上3天健身房，1次2小時，輪流用跑步機、腳踏車、做有氧運動或重量訓練。

(中時電子報)