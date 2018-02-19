狗來富貴？美牧羊犬每周竟可領11k失業補助

美國一隻德國牧羊犬飼主因資料被盜，而發生了發補助金給他的寵物的荒唐事件。(示意圖/shutterstock)

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中時電子報

狗年大家都道句「狗來富貴』，期望新年能夠富貴旺旺來。美國密西根州一名律師哈達克（Michael Haddock）就真的因為他的狗，而意外獲得了保險局的失業津貼補助通知信件。原來是這封信會寄給他的德國牧羊犬瑞德（Ryder），正是因為個資遭竊用而發生令人哭笑不得的烏龍事件。

據《華盛頓郵報》報導，哈達克1月底打開信箱看到一封來自密西根失業保險局（Unemployment Insurance Agency）寄給麥克瑞德（Michael Ryder）的信，瑞德正是他所飼養的德國牧羊犬。信中表明這個麥克瑞德，因為被餐廳開除而成功申請到20周的失業津貼，每周可獲得360美元（約1.1萬元台幣）。

其實這封信的收件人瑞德麥克，是哈達克的名字和他的德國牧羊犬瑞德的名字東拼西湊而來。哈達克哭笑不得的表示：「不太知道瑞德拿這筆錢要幹嘛，我知道牠很聰明，但這次被這個驚喜嚇到了」。他也已經通知失業保險局這起烏龍，希望相關單位可以盡快解決問題。

其實加州奧克蘭縣（Oakland）治安官辦公室真的有一名叫麥克瑞德的男子，他在哈達克收到這封信不久後向警方報案，表示自己的身分可能被盜用。保險失業局也在2月初宣布成立特別小組追查這些假身份的申報案件。

美國近年來個資遭竊用的情況日益嚴重，根據美國司法統計局的資料顯示，美國2014年有1,760萬名16歲以上的美國人身分遭到竊用。再加上美國三大信用報告調查公司之一的Equifax去年年中被駭客從網路漏洞，導致1.43億用戶，也就是約3分之2的美國民眾的個資、信用卡資訊外洩，更讓人心惶惶。

(中時電子報)

文章來源：Post Nation How a dog was ‘approved’ for $360 per week in unemployment benefits

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