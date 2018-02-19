遊日本搭巴士遇嬰兒哭鬧 父母拿出「棉被」嚇壞整車人

遊日本搭巴士遇嬰兒哭鬧，父母拿出「棉被」嚇壞整車人！（圖/翻攝自日本關西旅遊情報 臉書）

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中時電子報

選擇出國過年的民眾越來越多，有網友上網分享自己在日本搭巴士時，遇到有嬰兒在整車一直哭鬧不休，哭到父母不知如何是好的情況之下，家長竟拿棉被把孩子悶起來，讓全車的人都感到吃驚。

這位網友在臉書社團「日本關西旅遊情報」發文分享出遊日本的經歷，他表示今天坐高速巴士去河口湖，遇到嬰兒不斷哭鬧，把整車都弄醒了。小嬰兒的父母顯得相當手足無措，但該網友也表示「我真的沒介意孩子哭鬧，因為也常看過」。

他接著說，「可是這車程說短不短，一路下來孩子哭越大聲，哭聲變吼叫」，但「忽然間，孩子哭聲變了」，原來是「最後父母乾脆用被子蓋起來！」整車的人都很擔心，深深擔心這父母會把孩子悶死，「還好也快到了，真的讓我有一點嚇到，車程再長一點會不會出人命？」

看到父母的行為，讓該網友感嘆：「所以我忽然想說，如果帶孩子，真的行程真的不要貪多，開心快樂最重要，下次再來就好。孩子哭鬧我不介意，不要把孩子弄死」。

其他人看了也表示，「這我也遇過，父母親是最痛苦的」、「帶baby出門就真的要有萬全準備」、「如果父母有盡力表現出安撫的樣子，我覺得孩子哭沒關係，因為誰都不願意這樣」、「我自己是等小孩有自我行為約束能力才帶她出國」，也有人替父母說話，「總不能在到河口湖的路上下車吧？」。

(中時電子報)

網友發文稱發生了一件事，讓我覺的有點恐怖。（圖/翻攝自日本關西旅遊情報 臉書）

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