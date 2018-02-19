大甲鎮瀾宮國運籤「中籤」，大家要團結，拚經濟

2018年02月19日 00:36 中時 盧金足

大甲鎮瀾宮董事長顏清標（中）表示，這支「人口」的國運籤「普通」，提醒大家要團結，拚經濟。（盧金足攝）

大甲鎮瀾宮董事長顏清標向媽祖虔誠的擲筊，抽出狗年的四季籤。（盧金足攝）

大甲鎮瀾宮抽出的「人口」國運籤，內容為「月出光輝四海明、前途祿位見太平、浮雲掃退終無事、可保禍患不臨身」，廟方解讀為「中籤」。（盧金足攝）

大甲鎮瀾宮國運籤為中籤，其他三個籤「雨水」、「早冬」、「允冬」都是「上上吉」的籤」。（盧金足攝）

農曆春節大年初四，大甲鎮瀾宮18日晚上11點，在早子時迎神日，抽出戊戌狗年四季籤，由鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤抽出狗年的四季籤，最受矚目的人口籤即國運籤，今年抽到「丁亥籤，秦叔寶救李淵」籤，廟方解籤為「中籤」，顏清標表示，這支「人口」的國運籤「普通」，提醒大家要團結，拚經濟。

大甲鎮瀾宮前兩年抽的國運籤都是「中籤」，今年大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤向媽祖虔誠的擲筊，擲筊5次後，抽出狗年的四季籤，今年抽出的丁亥籤的國運籤，籤詩內容為「月出光輝四海明、前途祿位見太平、浮雲掃退終無事、可保禍患不臨身」，解籤也是中籤。

解籤老師周建男表示，秦叔寶救李淵環境震盪比較頻繁，各方面的震盪機會都很多，也要整體而言，必須要整合，要精密規畫，溫和轉型，提升發揚各領域的精緻技術。

顏清標表示，國運籤為中籤，其他三個籤包括「雨水」、「早冬」、「允冬」都是「上上吉的籤」，讓在場的民眾露出安心的笑容。

(中時)