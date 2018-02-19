人口高齡化衝擊 日本提高退休年齡至70歲以上

日本政府通過在2020年將退休年齡提高至70歲，圖為示意圖。（圖/達志影像/Shutterstock）

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中時電子報

據《德國之聲》中文網18日報導，日本政府批准了將退休年齡提高到70歲以後的計畫。目前，日本在職人員可以選擇60歲至70歲之間的任何一個時間點退休、領取退休金，而65歲以後退休的人員，每月的退休金則更高。

新法令將於2020年4月之後生效。該法將涉及目前60歲至70歲之間340萬名公職人員。不過，它的實施也是漸進式的，不是一刀切。

日本是世界上壽命最長、也是出生率最低的國家。基於此原因，日本不得不尋找如何維持目前的福利社會這個問題的答案，並作出對應的調整。日本政府出具的數字顯示，該國人口將在今後40年內從目前的1.27億下降到8,800萬。勞動力短缺將成為最迫切的課題。

面對國內社會和經濟領域的停滯不前，日本首相安倍鼓勵年長者留在工作崗位上更久，並將之納入「工作方式」的改革方案中。他對《日本時報》表示，「老齡化在繼續，鄉村地區人口越來越少。因此明白社會各個年齡層的人口都廣泛積極的參與是非常重要的。」隨著在職人口的退休，國家的稅收減少，安倍重振日本經濟的設想遭遇更多障礙。

別國學習的榜樣

包括德國在內的西方很多國家都面臨相似的社會老齡化的現狀，在今後數十年內都存在如何化解福利社會的這一定時炸彈的高難度問題，因此日本的這一改革將受到西方各國的密切關注。中國大陸以及韓國等亞洲國家則在2050年之後也會深切感受到老齡化社會帶來的困擾。

(中時電子報)

文章來源：日本上調退休年齡至70歲以上

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