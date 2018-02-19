啥米！國民黨重返執政 從棄守台南市開始？

國民黨中央黨部。（本報系資料照片）

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中時電子報

2014年地方選舉，國民黨在台南、高雄國民黨分別慘輸45％、38％；2年後的總統、立委選舉，國民黨再度因內部鬥爭臨陣換將導致大敗，國民黨基層黨員師公川指出，可笑的是慘輸45％的台南市，竟連一名不分區立委名額都未提名！他不禁質疑國民黨已放棄台南市？

師公川指出，2018選舉在即，國民黨至今仍然左支右絀，提名辦法尚未出爐，面對民進黨參選人看板四處林立，基層黨員頗有「國民黨還在嗎？」「國民黨到底選不選？」的無奈與焦慮。而自上任以來就沈默是金的黨主席吳敦義，還真讓台南市民忘了他的存在。

師公川在《ETtoday新聞雲》論壇撰文指出，好不容易，至少有兩組人馬願披國民黨戰袍，除了去年11月就表態參選的黃秀霜，久未在台南露臉的前台南縣長高育仁之子高思博也表態參選，總算讓人覺得國民黨對台南市還有企圖心。但令人不解的是，黨主席卻對提名辦法仍不置可否，甚至回答：「又不是我一個人可以決定的！」讓人聽來洩氣又無奈，後來更傳出希望由國民黨參選人與無黨籍參選人陳子敬，以全民調方式共推候選人的耳語，不禁讓基層黨員有「國民黨真要放棄台南嗎？」的無力感。

師公川強調，希望黨主席別忘了「重返執政」的初衷，不如邀陳子敬加入國民黨，進行一場公平的黨內初選，否則就請黨內參選同志進行初選，別再視台南市黨員為次等黨員，也別放棄國民黨在台南市與民進黨一搏的機會。他更語重心長地說：「若國民黨連自己的候選人都提不出來，真的會讓泛藍和中間選民更看不起！」

(中時電子報)

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