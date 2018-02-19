游盈隆感慨：民進黨政黨認同度跌谷底 竟倒退嚕10年！

2018年02月19日 02:40 中時電子報 黃麗蓉 ／整理報導 ／整理報導

1月份民調，民進黨政黨認同度為28%，台灣民意基金會董事長游盈隆指出，民進黨重返執政短短20個月下滑多達23%，目前已是谷底！這個數字竟跟2008年民進黨聲勢最低潮時差不多。他不禁感慨，看到這麼低的政黨認同，年底縣市長選舉，民進黨將喪失原本的選戰絕對優勢。

游盈隆表示，從1995年開始就幫民進黨打選戰到現在，民進黨最新政黨認同度，卻倒退到2008年最低潮時期，那時民進黨可說空前低潮，2008陳水扁身陷貪瀆案，黯然下台，謝長廷代表民進黨投入大選，與國民黨馬英九競逐。當時馬英九得票率達58.45%，謝長廷僅獲41.55%。同一年的立委選舉，在總席次113席之中，國民黨拿下81席，民進黨只有27席，1／4都不到。如今民進黨的政黨認同度竟倒退了10年。

據中評網報導，游盈隆點出，民進黨2016年重返執政後，聲勢如日中天，有5成左右的認同度可說「空前」，但現在短短20個月，民調數字掉到28%。這顯示民進黨從擁有幾乎過半台灣的成年人的認同與支持，卻戲劇性的下滑多達23%，目前已是谷底。

於民進黨政黨認同度是否還會再往下掉？游盈隆說，他不知道，但目前只領先國民黨4%，應該是不會比國民黨低。

他指出，民進黨原本政黨認同是絕對優勢，但現在沒了。中央執政表現讓民進黨在年底選戰，不但沒有優勢，還強化國民黨攻擊火力。使選戰必須回歸到基本面，比候選人、比組織動員、比選舉訴求。

年底選舉，民進黨最重要的變數是台北市，新北市也是另一個變數。在六都中雙北以及台中是重中之重。 雙北本就不是在民進黨手裡，因此鞏固中台灣成為關鍵一戰。中台灣本來就不是這麼綠，民進黨沒有在中台灣具有決定優勢，藍軍在台中的社會基礎還是存在，中部傳統政治版圖藍綠就是五五波。至於高雄市、台南市，民進黨還不致於被翻盤，但國民黨人選還沒確定，基本盤不太可能有變化。而嘉義縣、嘉義市、雲林縣看來也沒有這麼穩贏，但是國民黨要翻盤，也沒這麼容易。

游盈隆表示，台北市長柯文哲在世大運之後，突然全台好感攀升，好感度擴散到全台，遠遠超過蔡英文，看來柯文哲2018年不管輸贏都可能會出來競逐2020。但他不禁質疑，民進黨怎麼突然從強勢變弱勢，民進黨應該是不管柯P再怎麼強，都可以殲滅才是。未來蔡英文民意支持度若像現在這麼低，沒有改善的可能，那麼賴清德也會成為變數，也或許不是賴，還會有別人出來。

(中時電子報)