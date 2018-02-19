有洋蔥..老翁餐廳掩面獨坐 伴愛妻骨灰過情人節

老翁餐廳掩面獨坐 伴愛妻骨灰過情人節(圖摘自Chasidy Gwaltney臉書)

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中時電子報

情人節本該是跟愛人甜蜜度過的日子，不過對於許多人來說，也是個傷心的日子。美國德州一名網友日前po出一張照片，感動許多人。當時她在情人節到一家餐廳用餐，見到一個老先生，獨坐在餐廳掩面啜泣，對面擺著一個瓶子，裡面裝著妻子的骨灰。老先生以這種方式過情人節，來思念愛人，不禁讓她紅了眼眶。

來自德州的瓜特妮（Chasidy Gwaltney），日前在臉書PO出這張照片，只見老先生獨坐在雙人桌前，桌上有兩杯酒，卻只有一份餐點，還有一張情人節卡片，老先生低頭掩面啜泣；她前往關心詢問，才得知老先生對面的銀色瓶子，裡面裝的是他過世妻子的骨灰。

瓜特妮把這幕拍下，並在貼文上寫著，大家常把另一半當成理所當然的存在，有時可能會忘記親吻或道別，甚至連我愛你也沒說，今天她看到這景象，讓她想起了不是永遠都能有心愛的人陪伴，一起玩、一起說話，照片就說明了一切，「我的心就跟大家一樣痛，這位老先生對妻子的愛那麼強烈」，希望大家都能在還有機會時，好好愛著所有在乎的人，因為我們永遠不知道，明天會帶來或帶走什麼。

這篇貼文讓許多網友動容，短短幾天就有超過50萬個讚與分享；網友回應「謝謝妳的分享，讓我更懂得珍惜」、「畫面真的讓人心碎」、「好心疼，完全可以感受他對妻子的愛」。

(中時電子報)

文章來源：Chasidy Gwaltney臉書

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