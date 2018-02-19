2月19日三大報頭版要聞

2018年02月19日 07:22 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

.明天大年初五是春節假期最後1天，國道自18日陸續出現北返車潮，雪隧昨天下午一度回堵6公里，至今日凌晨1時才恢復順暢。高公局表示，今日也將是北返車潮高峰，部分交流道將實施高乘載管制，建議用路人事先查詢旅行時間評估改行替代道路，或明日再北上避開塞車。

.主席故鄉拚人氣！總統蔡英文大年初三（18日）春節祈福，下午來到南投縣名間鄉受天宮參拜玄天上帝，並發放總統福袋紅包，受到民眾熱烈歡迎；同時間，前副總統、國民黨主席吳敦義也回到故鄉南投參拜和訪友，雷藏寺創辦人蓮生活佛盧勝彥還透露，吳來之前天空有出現4隻雄鷹飛翔，預言吳將更上一層樓，年底縣市長選舉也能扳回幾個縣市。

.國道3號18日發生自小客車爆胎翻車意外，一名9歲許姓女童遭拋出車外，緊急送台中市亞大醫院急救，因女童兩側頭皮及身體背部多處嚴重外傷，院方緊急通知休假中的整型外科鄭旭棠醫師趕來協助，他飛車到場後，緊急參與治療，也安撫女童母親，表示自己也有7歲女兒，一定會盡力治療女童，上演暖醫版的《即刻救援》。

.2018高雄燈會藝術節「好運旺旺來」，18日大年初三晚上6點30分於愛河畔高雄地方法院前熱鬧登場，今年首度結合科技與雷射燈光，推出愛河「魔光幻影3D水上劇場」，2月18日至3月3日燈會活動期間，每天晚間7點、9點都可以欣賞到愛河上方的空飄燈飾與「魔光幻影3D水上劇場」的震撼魅力。

◎旺報

.時值馬爾地夫局勢動盪，中、印兩國持續在印度洋角力，除印度先前宣稱不排除向馬爾地夫派遣軍隊、戰艦，目前至少已有11艘中國戰艦雲集馬爾地夫水域。但大陸輿論普遍認為，連日來外媒大肆炒作，所謂「中國想把印度洋變成『中國洋』」的說法，不過是「中國威脅論」的「2.0版本」。

.探討全球防務議題的慕尼黑安全會議日前在德國登場，大陸全國人大外事委員會主任委員傅瑩於會前發表英文文章，不僅批評美國「重返亞洲」戰略挑起事端，並大力駁斥「中國爭霸論」，重申中國的國防政策始終以防禦為本。傅瑩並強調，美國不應拿中國作為本身調整核態勢的藉口，所謂的「中國對美國威脅」毫無根據。

.大陸在元月3日舉行軍隊聯合開訓，央視影片中一段中央軍委主席習近平在中部戰區某部視察時，曾試用了一支「戰略步槍」，據指出這種步槍威力巨大，發射的榴彈可在200公尺直徑範圍內制敵。據軍事專家推算，這種「戰略步槍」造價至少50萬元（人民幣，下同），加上單兵作戰的其他裝備，估計要百萬元左右，相當於大陸二、三線城市一個單位的房價。目前這種「戰略步槍」估計已部署陸軍13個集團軍的特戰旅、空中突擊旅及空軍的空降旅，約5萬人。

.迎接全新狗年，民眾希望從台股賺一筆新年財，易經財經專家、中華生活易術研究發展協會理事長陶文指出，今年是2018戊戌狗年，台股卦象呈現地風升卦，意思有本質吉利、外資法人續支持、台股逐步上揚，但須留意急漲走勢打斷行情。他也預料今年全年表現將不如2017年，台股最高點落在年初第1季，但也認為全球經濟慢慢走出谷底，看好未來10年發展，而房市今年也有利可圖，逐步築底，適合換屋族進場。

◎工商時報

.今年太歲星所提供的磁場就是安逸，那是一種相生的氣息，代表的是呵護，同時也代表貴人。換言之，雞族們的戊戌狗年是貴人明顯之年，這種說法是正確的，卻存在著一種隱憂，那就是包容的貴人，未必是真貴人。

.身為太歲的狗狗們，氣勢本來就十分旺盛，再加上與生俱來的貴氣，身強氣盛的流年條件儼然而生，對於正處於為事業打拚的狗狗們來說，不要理會外在環境是否風雨飄搖，強化自己的專業，營造屬於自己的品牌，狗狗們將會是十二生肖中，在2018年讓人跌破眼鏡的贏家。

.這是可以轉換跑道的流年，只不過先決條件是以喜悅的方式更換，而不是類似逃避的方式。不要因為混不下去了，而改變職場環境，因為只會每況愈下。換個角度來說，也就是投石問路，積極丟履歷表，測試自己的職場能量，也藉機了解市場的需求和自己需要加強的地方。

(中時電子報)