賴岳謙專欄：新聞可以這麼看》中美貿易戰開打 美國將失全球領導地位

2018年02月19日 07:42 中時電子報 賴岳謙

看來川普已經開始進行貿易保護主義。元月22日，美國貿易代表辦公室宣布：經總統川普批准，美國將對進口洗衣機和光伏電池及組件課徵保護性關稅。首當其衝的是韓國，因為韓國是美國洗衣機的主要輸出國；其次是中國大陸。針對這項貿易保護政策，韓國決定向世界貿易組織提出訴訟，但是訴訟的過程相當漫長，對於韓國企業的負面影響即將形成。在太陽能板方面，大陸的出口商和美國的進口商以及消費者都會受到影響。

面對川普的作法，大陸採取報復和外交斡旋雙管齊下的策略。二月4日，大陸商務部宣佈對美國進口的高粱啟動反傾銷與反補貼調查，美國產的高粱主要銷往中國大陸，僅2017年1月到10月，美國就出口425.8萬噸高粱到中國大陸，占大陸國內市場比例近60%。同月9日，楊潔篪到白宮進行訪問，拜會了美國總統川普、國家安全事務助理麥克馬斯特和總統高級顧問庫什納，雙方就加強中美在重要雙邊領域和國際地區問題上的合作交換了意見。

就在楊潔篪離開美國之後，美國商務部選在春節的大年初一，公佈了對美國進口鋼鐵和鋁產品的國家安全調查(232調查)報告，認為進口鋼鐵和鋁產品嚴重損害了美國內產業，威脅到美國家安全。美國商務部根據這項推論，向川普提出建議，對進口鋼鐵和鋁產品實施關稅、配額等進口限制措施。受到影響的有歐盟、加拿大、俄羅斯、中國、南非、韓國和越南等國家和組織。

與此同時，德國正在舉辦慕尼黑安全會議，2月17日，德國外長在會議雖然表達了對美國的不滿。他說：我們現在不再確定，是否還能認出來我們的美國。我們判斷的標準該是它的行動？言語？還是推文呢？但是他的根本意思是要美國不要退出世界權力舞台，不要造成權力真空，讓中國大陸去填滿。他還指控一帶一路是具有侵略性工具。他要求歐盟要團結，他說：在21世紀的當今世界，歐洲的和平只能夠通過聯合一致為和平、安全及穩定而努力來實現。不然，歐洲人在和中國的競爭中就會重蹈中國在15世紀初的覆轍。那是初步決定後幾個世紀的階段。歐洲開始征服世界，而中國卻一步一步的遠離世界舞臺。

德國的副總理兼外長忘了，正是歐洲相關國家使用船堅炮利，發展出殖民主義、帝國主義、法西斯主義和納粹主義對全世界造成巨大的傷害，他的後遺症到今天都沒有辦法弭平。相反的，中國大陸採用非武力的手段，以和平和合作的方式打通全球的交通運輸路線，這對受到地理環境和位置的嚴重限制、基礎設施缺乏，因而國家發展極為落後的國家具有無窮的助益，他們是歡迎的。幾百年來，這些被殖民的國家要求這些殖民國家為他們做一些事，可是這些國家除了不斷地剝削之外，可曾為他們投下巨資改善他們的交通運輸狀況和基礎設施嗎？

正當德國希望美國繼續來領導這個世界的時候，美國接連兩個月推出兩項貿易保護政策，由於中國大陸的經濟量體十分巨大，自然成為全球矚目的焦點，大家可能就會直觀的認為美國都是針對大陸而來。但事實上，除了大陸和俄羅斯之外，其他受到影響的國家幾乎也都是美國的傳統盟國或是正在努力結交的新盟國如越南。面對美國的貿易保護主義，有些美國傳統盟國的相關國家也在預判著未來也可能會受到新的貿易保護政策波及，因此，他們有可能會聯合起來對抗美國。如此，美國將會越來越顯得孤立，隨著它的貿易保護主義的拓展，美國將會逐步地失去全球的領導地位。

(中時電子報)