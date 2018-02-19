兩岸交流30年 鄭道聰點出台灣要發展關鍵要點

圖為觀光客來台旅遊。(本報系資料照)

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中時電子報

中國大陸國力不斷增強，不僅是軍事，在科技與商業上也都以驚人的速度在進步當中。前台南市文獻委員鄭道聰指出，從1987年台灣解嚴、兩岸走向交流迄今已30年，他大致分為三個階段，他說台灣要發展，應正視兩岸關係變化的大勢所趨，把握機遇。

陸媒去年底曾刊出社論，回顧兩岸30年來的發展消長。該報導稱台灣曾經風光，居「亞洲四小龍」之首，一個島的產值相當於大陸的一半；然而，台灣的頂點也就停在那個時代，現在國人實際薪資比20年前降，GDP落後廣東、江蘇、山東、浙江、河南。

鄭道聰接受中評社訪問時指出，從1987年台灣解嚴、兩岸走向交流迄今已30年，他大致上分為三個階段，包括一、1987至1996年，首批前進大陸的是中小企業，主要是為傳統產業謀出路，資金、技術、研發、管理也一併西進。二、1996至2008年，雖有政黨輪替，但台灣的大企業也開始西進，兩岸宗教交流也更為頻繁，大陸對台商有管理，也有所選擇，大陸也開始更重視台灣的軟實力。 三、2008至2018年，特別是到了中共十九大揭櫫對台工作大政方針，對台灣人民生活的關注更甚於台灣內部的各種問題，對台展現智慧與耐心。

鄭道聰說這一年多來，台灣在政治上敵視大陸，兩岸關係出現嚴重分歧，有些人跟著敵視大陸，進而對大陸漠視、輕視，有意無意的忘了中國大陸崛起的事實。鄭說台灣要發展，不能停在敵視、漠視、輕視，而應該正視兩岸關係變化的大勢所趨，把握機遇。

(中時電子報)

文章來源：鄭道聰語中評：台灣要發展 需正視大陸崛起

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