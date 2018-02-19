台灣運勢屢出「下下籤」 港媒：不抽亦知結果

針對國運籤（右圖）抽出下下籤，小英總統說：「去年好像也是這樣」。圖為小英（左圖前左1）大年初一在高雄市長陳菊陪同下前往高雄三鳳宮上香祈福。（本報系資料/合成照）

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中時電子報

國定古蹟南鯤鯓代天府在農曆大年初一為台灣運勢抽到「下下籤」，這已經不是第一次了，因為去年也是這樣。對此，港媒評論認為，民進黨政府逆勢操作，陷入困境實屬必然，不抽籤亦知道結果。

南鯤鯓代天府抽日前到籤詩，掛頭「漢李廣父子陣亡」，掛尾「命內正逢羅孛關，用盡心機總未安，作福問神難得過，洽是行舟上高灘」，屬「下下籤」。

分析指出，觀察蔡政府諸多政策，對應籤詩所述頗為貼切。舉例來說，末句出現「行舟上高灘」，體現的情境是：船本來應該在水裡順風揚帆，但是硬把船開上高灘，逆勢而為，當然卡住；而「用盡心機總未安」，代表台獨不可能達到，無論怎麼費盡心機，終究越陷越深。

民進黨政府想要切割大陸，有可能嗎？資料顯示，台灣對大陸淨出口人民幣7534億元（約新台幣3.47兆元），如果沒有對大陸貿易支撐，台灣早就要陷入貿易赤字。若兩岸關係再度惡化，台商將企業體系整盤端到大陸，情況只會更慘。

況且，台灣2300萬人口中，已有百萬以上在大陸工作、經商、讀書、生活，現在想要找到家族中與大陸毫無連結者，少之又少！

港媒中評社強調，台灣對大陸有這麼高的依存度，政府逆勢去中，甚至企圖連結美日，完全自討苦吃。這樣的運勢可想而知，還需要抽籤嗎？

(中時電子報)

文章來源：社評：台灣還需要抽運勢籤嗎？

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