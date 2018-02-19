抗議政治力介入校長遴選 台大人221上凱道怒吼

為抗議政治力介入校長遴選，台大人221將上凱道怒吼。圖為台大準校長管中閔。(本報系資料照)

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中時電子報
台大人2月21日將以「台大要新校長，向小英總統及教育部長拜年」，抗議政治力不當干涉台大新校長管中閔上任。（本報系資料照）

台大今年1月選出新任校長管中閔，原定2月1日上任，但因論文遭質疑抄襲、未與遴選委員利益迴避等風波不斷，延宕至今教育部遲未核定。台大籌設自主行動聯盟籌備會宣布，21日將發起抗議行動，率領民眾一同走上凱道，以行動力嚴正告訴政府，拿開骯髒的手，台大人不服從！

臺灣大學自主行動聯盟籌備會聯絡人周崇熙教授指出，政府無視4000多台大人「抗議政治力介入台大，堅守大學自主」的連署，繼續以行政手段拖延，無擔當、不作為。教育部次長姚立德身為台大校長遴選委員，明明從頭到尾參與所有遴委會議，非常清楚過程內容的合法正當性，卻派出人事處長陳焜元當打手，護著躲在背後沒有擔當的潘文忠部長，並放任小英政府和賴清德院長凌遲大學自主。

2月21日將以「台大要新校長，向小英總統及教育部長拜年」為主題，抗議政治力不當干涉台大新校長管中閔上任。當天上午9點半在凱道台北賓館人行道集合，10點向小英總統拜年，10點半前往教育部，預計11點向教育部長拜年。

周崇熙並鄭重聲明，此陳抗為台大人自發性活動，不是藍綠對抗，且與政治無關。不歡迎任何政治人物前來收割，籌備會設有糾察隊禁止不當搗亂行為。

(中時電子報)

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