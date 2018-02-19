高碩泰：台灣是一主權國 美方了解我方立場和訴求

美京中華會館18日在華盛頓特區舉行迎接狗年新春大遊行，熱鬧非凡(江靜玲攝）

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華盛頓特區中國新年大遊行因天空做美，吸引了遊行舉辦以來最多的參與人潮（江靜玲攝)
國務院代理亞太副助史東18日亦到場參與美京中華會館在華盛頓特區舉行迎接狗年新春大遊行並與我駐美公使們寒暄(江靜玲攝）

針對美國務院亞太助卿提名人董雲裳表示，美國不承認台灣是一個獨立的國家，駐美代表高碩泰今天表示，中華民國台灣是一個主權獨立國，這是一個無庸置疑的客觀事實；我方與美方在第一時間溝通無礙，美方也了解「我們的立場和訴求」。

美京中華會館18日在華盛頓特區舉行迎接狗年新春大遊行。駐美代表高碩泰回覆媒體詢問有關董雲裳日前在參院任命聽證會上表示美國不承認台灣是一獨立國家時，做了以上表述。

高碩泰表示，中華民國台灣是一個主權獨立國家，這是一個無庸置疑的客觀事實，也是現狀，將會繼續維護民主價值和生活方式；台美關係只有更好，沒有最好，大家都還要繼續努力。他表示，透過最深厚的互信，加上「台灣關係法」和六項保證，可以讓台美雙方關係繼續前進，這也是無庸置疑的。

高碩泰表示，台美關係重要密切且可長可久，希望透過雙方共同努力，達成預期成果。過去一年是雞飛的一年，飛的有型明款；來年是狗跳的一年，跳的有條有理。在雙方人民和政府共同努力下，一定會有成果。

媒體詢問高碩泰我方是否了解董雲裳為何會在此時如此說，高碩泰表示，「這部分我們倒是沒有」。他指出，只是看到媒體相關報導和發言。

但他強調，在第一時間內(台美)溝通絕對沒有問題，「溝通無礙」，「他們非常了解我們的立場和訴求」，高碩泰說，「這是非常珍貴的互信」。

董雲裳是於15日在任命聽證會上回答共和黨參議員魯比歐詢問中華民國國旗從國務院官方網站上消失一事時，表示美國不承認台灣為一獨立國家，也不承認中華民國（ROC）是一個與美國有官方關係的國家，且美國的政策是不把中華民國的國旗放在美國官方網站上。

(中時)

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