為何年輕人不想回家過年？網友：3大原因跟錢有關

春節期間車站返鄉人潮眾多，群眾帶著行李與家人一同回家團圓過好年。（本報系資料照）

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中時電子報
/綜合報導

年節期間家家戶戶慶團圓，不過，近年來越來越多年輕人，一談到春節就滿臉愁雲慘霧，本來是歡天喜地的新年，為何成了年輕人們避之惟恐不及的節日？有網路調查統計發現，最令年輕一代高興不起來的3大原因，竟然都跟錢有關！

不想回家過年的10大真心話。(圖/網路溫度計)

根據DailyView網路溫度計透過《KEYPO網路大數據》調查，年輕人不想返鄉過年的10大原因，除了春節車票難訂、國道爆車潮之外，第1大因素是「禮物、紅包開銷太大」，好不容易領到年終，但年節送紅包、送禮不能少，說不定最後自己還要倒貼，成為年輕一代最不想面對的年節禮俗。

過年期間，不只要跟親戚接招問答，「薪水少工作差，沒面子」也是年輕人有苦說不出的第2大因素，面臨父母的詢問還是令不少人備感壓力，不怎麼多的薪水、不怎麼樣的工作，讓人只想說「沒特別講到，就別苦苦逼問啦」。

除了上述使人發愁的因素，「春節加班薪資雙倍」也成為誘人甘願上班的原因，趁春節期間大賺一筆，更何況不用回家面對各種轟炸，還有錢能領，難怪除夕、除一排班竟變為最熱門排班時段。

另「結婚生子薪資問不完」，以及「跟爸媽家人沒話題、隔閡大」、「車票難訂、塞車舟車勞頓」、「面對不熟的親戚好尷尬」、「難得的假期想好好休息」、「想出國玩」、「父母嘮叨、待在家中不自在」等，也是令年輕人感嘆「相見不如懷念」的春節內心話。

(中時電子報)

文章來源：是什麼原因讓年輕人不想回家過年

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