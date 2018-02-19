義大利媒體：中梵3月後簽主教任命協議 建交遲早的事

義大利媒體指出，中梵3月後簽主教任命協議，建交是遲早的事。圖為梵諦岡聖伯多祿廣場。（圖／美聯社）

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中時電子報

義大利大報「米蘭晚郵報」（Corriere della Sera）報導，教宗已同意與中國簽署主教任命協議，至於時間點，教廷官員說，「從3月開始，日日都是好日。」

根據中央社引述「米蘭晚郵報」報導，教廷高層官員說法表示，目前中梵建交的問題未被提及，但可以合理推論，雙方下一步就是恢復外交關係，這是遲早的事。

報導表示，中華民國駐教廷大使館對此事已有高度警覺，有消息指出，梵蒂岡為了邁向北京，考慮把中華民國駐教廷大使館遷到馬爾他騎士團，也可能讓台灣另外成立與教廷對口的「文化機構」。

報導表示，中梵雙方已確定簽署協議大方向，還需要敲定的只剩細節，包括中方由誰代表簽署，在何地簽署，以及簽約前最後一刻，是否會發生什麼意外變數。

報導說，美國國務院也已掌握中梵簽約的消息，並積極注意此事發展，美方分析報告指出，梵蒂岡急於與中國簽下歷史協議的原因有兩個：一是想要擴大在中國大陸的福音傳播，二是希望促成中國內部地下教會與愛國教會的合一。美方特別關注，中梵協議將對中國人權與宗教自由帶來何種影響。

報導表示，美國知道梵蒂岡內部對此事仍存正反兩派看法，但若教宗和教廷國務卿都明確表達立場，美方不會表態反對，只會密切評估衝擊。

報導引述教廷消息說，在3月中國全國人大會議之後，中國可望派代表到羅馬，完成簽署協議的儀式，層級可能是主管歐洲事務的外交部次長。梵蒂岡知道中梵協議過程的不透明，引發教會內部不滿和國際媒體撻伐，但教廷擔心錯過這次簽約時機，北京當局又會改變主意，「先簽一個壞的協議，總比什麼都沒有好」。

主教任命協議是為了解決中國的主教任命問題，依照天主教教義，主教應由教宗任命，中國政府則堅持由官派選出。梵蒂岡最近決定，要求原本效忠教宗的合法主教，讓位給官派選出的非法主教，引起退休的香港樞機主教陳日君痛批是「出賣教會」。

(中時電子報)

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