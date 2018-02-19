反性侵！凱特王妃英奧斯卡黑衣海中綠禮服現身惹議

英國劍橋公爵夫人凱特18日在夫婿威廉王子的陪伴下，出席了英國影藝學院電影獎頒獎典禮。（美聯社）

友善列印
中時電子報

有英國奧斯卡之稱的英國影藝學院電影獎（BAFTA Awards）18舉行頒獎典禮，英美知名女星為了響應娛樂圈反性侵與性騷運動，紛紛穿上黑色禮服走紅毯，但最受矚目的，還是身懷六甲的36歲英國劍橋公爵夫人凱特。

預產期約在4月的她身穿墨綠長禮服，繫著黑腰帶，低調響應風起雲湧的娛樂圈反性侵運動。然而，據英國《每日郵報》（DailyMail）19日報導，許多活躍分子對凱特沒穿黑禮服支持表示失望，他們說，這又不是政治活動，而是與女性息息相關。

事實上，凱特出席這場盛會，要怎麼穿禮服出席也是左右為難。英國王室禁止成員支持任何政治抗議行動，但許多人透過社群媒體，對她不願違反王室規定支持女性，表達了震驚與失望。

儘管專家指出，英國王室成員只會在葬禮中穿黑衣，但有些推特用戶批評，她身穿綠衣坐在普遍身穿黑衣，支持反性侵的名流與明星中，怎麼不覺得汗顏。

好萊塢A咖女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie，左），以及奧斯卡金像獎影后珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence，右）18日也穿上黑禮服，出席英國影藝學院電影獎頒獎典禮，表達對反性侵與性騷運動的支持。（路透）

不過，也有英國王室鐵粉認為，凱特的穿著既聰明又得體，由於墨綠色不是黑色，符合了王室規定，但顏色又深得近乎黑色，足以表達她對這運動的支持。

還有人則砲火對準那些批評者說，女權主義者在言語霸凌凱特王妃時，露出了自己的真面目，只因為她選擇不介入政治、不穿黑衣，就這樣貶損她，未免太過分了。

(中時電子報)

世界這麼大，我要去看看！請上國際頻道

文章來源：Pregnant Kate risks luvvies' backlash by wearing green dress to Baftas and not black like stars supporting Time's Up equality protest... but is her black sash and bag a signal of support?

義大利媒體：中梵3月後簽主教任… 影》永遠回不了家的青蛙! 世界最…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。