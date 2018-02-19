反性侵！凱特王妃英奧斯卡黑衣海中綠禮服現身惹議

2018年02月19日 09:56 中時電子報 楊幼蘭

有英國奧斯卡之稱的英國影藝學院電影獎（BAFTA Awards）18舉行頒獎典禮，英美知名女星為了響應娛樂圈反性侵與性騷運動，紛紛穿上黑色禮服走紅毯，但最受矚目的，還是身懷六甲的36歲英國劍橋公爵夫人凱特。

預產期約在4月的她身穿墨綠長禮服，繫著黑腰帶，低調響應風起雲湧的娛樂圈反性侵運動。然而，據英國《每日郵報》（DailyMail）19日報導，許多活躍分子對凱特沒穿黑禮服支持表示失望，他們說，這又不是政治活動，而是與女性息息相關。

事實上，凱特出席這場盛會，要怎麼穿禮服出席也是左右為難。英國王室禁止成員支持任何政治抗議行動，但許多人透過社群媒體，對她不願違反王室規定支持女性，表達了震驚與失望。

儘管專家指出，英國王室成員只會在葬禮中穿黑衣，但有些推特用戶批評，她身穿綠衣坐在普遍身穿黑衣，支持反性侵的名流與明星中，怎麼不覺得汗顏。

好萊塢A咖女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie，左），以及奧斯卡金像獎影后珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence，右）18日也穿上黑禮服，出席英國影藝學院電影獎頒獎典禮，表達對反性侵與性騷運動的支持。（路透）

不過，也有英國王室鐵粉認為，凱特的穿著既聰明又得體，由於墨綠色不是黑色，符合了王室規定，但顏色又深得近乎黑色，足以表達她對這運動的支持。

還有人則砲火對準那些批評者說，女權主義者在言語霸凌凱特王妃時，露出了自己的真面目，只因為她選擇不介入政治、不穿黑衣，就這樣貶損她，未免太過分了。

(中時電子報)