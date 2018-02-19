MLB》光芒丟明星外野手 隆格利亞：不懂在幹嘛

狄克生去年首度進明星隊，如今卻遭光芒讓渡。(美聯社)

友善列印
中時電子報

光芒昨1小時內進行兩筆交易，並指定轉讓(DFA)明星外野手狄克生(Corey Dickerson)，此舉讓已轉往巨人、待在光芒長達10年的隆格利亞(Evan Longoria)也相當不解，「我無法理解他們為何這麼做，狄克生去年是明星球員，且正在生涯高峰、合約也沒到期。」

狄克生今年滿29歲，去年出賽150場繳打擊率2成82、上壘率3成25、長打率4成90、27轟成績，生涯首度入選明星隊。狄克生有實績，今年年薪595萬美金也不算貴，即便要讓光芒多花錢，也要今年季後狄克生行使仲裁權才有可能，但光芒昨卻宣布將他讓渡，等待其他球隊接收。

「相當遺憾。」隆格利亞對他前東家這個做為，感到相當不解，「不只我無法理解，很多人也是霧裡看花，狄克生會到其他地方延續他的球員生涯，但我替光芒球迷感到難過。」隆格利亞表示，他無法說太多，但狄克生的價值不該淪落到被讓渡。

光芒做出這個決策，無非是為了想省錢；《ESPN》記者卡拉斯尼克(Jerry Crasnick)透露，光芒目標是今年球季，能省下1000萬團隊薪資。光芒讓渡狄克生，無論結果是交易或釋出，都只需再出100萬，加上交易掉年薪630萬的歐多瑞希(Jake Odorizzi)，清出約1125萬薪資空間。

隆格利亞直言，狄克生是光芒去年最優秀的球員，比他自己或38轟的莫里生(Logan Morrison)更優秀，「狄克生不過打大聯盟兩三年，成績就很出色，我不明白光芒為何選擇讓這樣的球員離開。我現在唯一能給狄克生的建議，就是持續進步。」

(中時電子報)

NBA》技術挑戰賽作弊被抓 恩比德… NBA》惡漢改變口風 勇士不一定能…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。