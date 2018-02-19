影》永遠回不了家的青蛙! 世界最後一隻巴拿馬樹蛙病逝美國

世界上最後一隻巴拿馬樹蛙Toughie。(圖取自亞特蘭大植物園臉書)

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中時電子報
曼迪卡(Mark Mandica)養的青蛙Toughie。(圖取自推特)

你的蛙蛙回家了嗎？大家最近的閒聊話題可能圍繞在手機裡養的青蛙又去哪裡旅行了，有沒有寄明信片回來，有沒有回家吃飯等等。前陣子「旅行青蛙」掀起全球養蛙風潮，但是在現實世界中的養蛙人曼迪卡(Mark Mandica)卻面臨到殘酷的現實，他養的青蛙叫做「Toughie」，代表「堅強」的意思，直到2016年9月26日都沒有回家，可能再也回不了家，因為他是世界上最後一隻巴拿馬樹蛙，他可能是地球上速度最快的單一滅絕災難下的犧牲品。

《國家地理》雜誌(National Geographic)和《赫芬頓郵報》(Huffington Post)相繼報導了這隻世界上最孤獨的青蛙。早在2014年，聯合國就曾經將「Toughie」的照片投射在紐約總部的外牆上，提醒大家我們可能正面臨全球第六大滅絕的物種災難。2016年9月26日那一天到來，世界上最後一隻巴拿馬樹蛙就在美國亞特蘭大去世。

「Toughie」的離世代表了這是整個地球上速度最快的單一滅種事件，巴拿馬樹蛙也成了災難下的犧牲品。

人類所知的最後一隻雌性巴拿馬樹蛙已經在2009年死去。2005年的時候，美國亞特蘭大植物園(Atlanta Botanical Garden)的研究人員曼迪卡在中美洲發現並飼養了Toughie。2008年的時候確認牠屬於新物種，叫做巴拿馬樹蛙(Ecnomiohyla rabborum)，並列入「極危」物種，當時，牠的原種群已徹底崩潰。

造成史上最快單一滅絕事件的兇手是一種真菌，名稱是蛙壺菌(Batrachochytrium dendrobatidis)，蛙壺菌突然傳播到巴拿馬的真正原因，科學家並不清楚。

事實上，非洲的蛙類和這種菌共存很久，但是中南美洲的青蛙並沒有遇過這樣的病菌，因此毫無抵抗力，致死率接近100%。最終，Toughie不幸成了這場物種災難下的犧牲品。

(中時電子報)

文章來源：The Loneliest Frog On Earth Dies, Marking The End Of Yet Another Species

文章來源：Amphibian Conservation

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