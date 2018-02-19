收假天氣不美麗！周三北台整天濕冷 周四降到13度

2018年02月19日 10:23 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

初五微弱鋒面掠過，北部、東北部有局短暫部雨，周三起北台整天濕冷，周四最低溫降到13度。(資料照/中央社)

把握好天氣最後一天！今天各地晴時多雲、白天微熱，西半部高溫約28至30度；氣象專家吳德榮表示，初五收假日微弱鋒面掠過，北部山區及東北部有局短暫部雨，氣溫略降；開工後週三（21日）至週五（23日）清晨冷空氣逐漸南下，各地氣溫下降、北台灣轉整天濕冷；週四晚至週五清晨最低溫約在13、14度。

吳德榮在《老大洩天機》專欄指出，根據最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，明（週二20日）有微弱鋒面掠過、東北風略增強，迎風面雲量稍多、北海岸、北部山區及東北部有局短暫部雨的機率，氣溫略降；其他大部分地區仍為晴朗穩定的天氣。

週三（21日）至週五（23日）清晨冷空氣逐漸南下，各地氣溫下降、北台灣轉整天濕冷；週四晚至週五晨氣溫降至最低，北台灣空曠地區最低溫約在13、14度，台北市約可降至15度左右，很接近大陸冷氣團的強度，應注意保暖；北台灣有局部雨，中南部山區也有降雨機率。

週五（23日）白天起至週六（24日）冷空氣減弱，氣溫回升，各地天氣好轉，東半部仍有局部短暫雨的機率。週日（25日）、下週一（26日）另一小股冷空氣南下，北台灣天氣將再轉變。

(中時電子報)