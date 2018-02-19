林安泰古厝走春 獨家「林長旺」造型狗狗筆陪你迎新春

2018年02月19日 10:44 中時 張立勳

林安泰古厝特別製作的臘腸狗造型筆「林長旺」，不僅僅是觸控筆同時也是原子筆，分別有桃紅、紫、銀3種顏色。（北市民政局提供）

台北市最傳統的生活「宅」空間，林安泰古厝民俗文物館將在大年初五（20日）新春開園推出獨家限定「悠遊安泰走賞建築」活動，只要來館，就能免費獲得特製的集章卡，沿著館內精心設計的尋寶動線，逐一發掘古厝中蘊含祝福的建築特色，最先完成集章卡的前666名遊客，可免費獲得林安泰古厝推出的超可愛臘腸狗造型筆「林長旺」，祝福您新的一年都能一路長紅旺旺旺。

林安泰古厝民俗文物館近年來，活用古厝空間氛圍，推出許多手作活動，讓來館遊客都能體驗傳統生活的樂趣，北市政府民政局表示，2018年新春選擇了傳統宅邸庭園隱含祝福寓意的5個建築特色點，透過一張集章卡，以遊園尋寶的方式，讓遊客在集章的同時，欣賞園區建築之美。

集章卡位於園區大門，均可免費索取，5個點分別為古厝正門的「福祿門印」、古厝護室見證林安泰落成年代的「道光通寶」縧環板、古厝正廳雕花「格扇門」、閩式庭園入口的「壽桃漏窗」、祝福仕途進展的「玉帶橋」等，顯現傳統宅邸的建築藝術與吉祥寓意。

民政局指出，除了5個建築特色點外，集章卡還結合林安泰古厝深受歡迎的4色印版明信片，只要找出隱藏在園區內的黑（屋簷輪廓）、紅（屋頂磚牆）、綠（草叢綠葉）、藍（晴朗天空）等4色印版，層層疊印後，就可以完成一幅專屬林安泰古厝版印明信片，體驗「蓋」古厝的樂趣喔，這張4色印版畫，還可以撕下來當作明信片寄出，將此次美好的回憶寄給自己或是朋友家人，分享旅遊的樂趣。

為讓新春來館的遊客，都能有好運旺旺的一年，林安泰古厝特別製作「尚古錐」的臘腸狗造型筆「林長旺」，不僅僅是觸控筆同時也是原子筆，分別有桃紅、紫、銀3種顏色，新春開園來觀的遊客，只要完成1張集章卡（5個建築點及4色印版），就能至園區入口門房辦公室，隨機兌換1隻「林長旺」狗狗筆，限額666隻，民政局歡迎大家來把這份充滿新春氣氛的小禮物帶回家。

(中時)