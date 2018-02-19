青年進入農村社區 打造古坑無憂谷

2018年02月19日 10:48 中時 林志成 ／台北報導 ／台北報導

雲林縣古坑鄉桂林村是台灣典型的農村社區，多年來面臨人口老化及青年外流的問題。一群青年組成團隊，申請教育部青年署「106年青年社區參與行動計畫」獲得補助，透過紀錄在地故事及舉辦樂學生活營，期望將桂林村打造為城鄉交流的教育平台。

在財團法人利仁教育基金會服務的簡均伶與何佩珊、李欣樺等幾位中部的大學生，因為參與基金會所辦理的「無憂谷計畫」而相識，他們組成「Green桂林X拯救地球行動小組」青年團隊，號召在地青年加入執行青年社區參與行動計畫的行列。

青年團隊從桂林村出發，以產業調查及蒐集文史故事為起點，透過設計樂學生活營隊的在地課程，讓參與的青年了解桂林村當地產業發展及天然資源，並經營「桂林無憂谷青年協力隊」之FB社群網站，分享定期共學的活動成果，讓青年及社區居民重新發現桂林之美。

簡均伶表示，對於非本地人的青年團隊而言，農村的體驗充滿新鮮與期待，團隊進入社區的過程中，更加瞭解行動的意義及定位，也加深了對桂林村的情感。

在地居民也表示，這幾年桂林村因人口流失已鮮少看見年輕人到訪，但是經過這群青年一年的進駐，逐漸地改變了村裡的氛圍，在地居民與青年的互動過程中，也能感受到他們的活力與熱忱，期許團隊未來能持續行動，讓青年的能量持續注入桂林村的土地。

青年署鼓勵青年團隊於社區深耕，相關訊息可至青年署官網 (公共參與/社會參與/社區參與行動計畫/簡介)及青年團隊「桂林無憂谷青年協力隊」FB粉絲專頁查詢。

(中時)