重啟核電 敖國珠質疑與他的仕途有關

圖為核二廠。(中時資料照)

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中時電子報

為充裕民生用電及降低空污衝擊，核二廠2號機確定重啟。總統蔡英文能度過缺電+空汙的考驗嗎？前新聞主播敖國珠說很快有答案。她也質疑重啟核電與環保署長李應元的仕途有關。

台電去年底向行政院長賴清德提今年供電分析，指出因面臨地方政府減煤變數，今年冬季供電將非常吃緊，無法確保備轉容量率維持基本6%，因此建議核二2號機恢復運轉。台電2月初已向原能會提核二2號機再啟動申請，台電董事長楊偉甫指出，如一切順利，預估最快4月可重新啟動，提出主要是為供電做最壞打算。

對於空汙帶來的政治壓力，環保署長李應元曾召開記者會宣布，今年520前，空氣品質指標（AQI）的紅色警戒站日數減量若未達20%，他將會負政治責任。對此，敖國珠在《NOWnews》名家論壇中質疑重啟核電還跟環保署長李應元的仕途有關。「看來核二廠二號機預計四月加入供電行列，是經過精算的，根本是為小英總統上任二周年當政績化妝師」。

「蔡英文能度過缺電以及空汙的考驗？很快有答案，但老百姓的生活卻還在持續被改革」。敖國珠也提到今年一月一日上路的限塑新政策，她說消費者未必在意多花一元買提袋，而商家為了留住客人還是會給塑膠袋。敖直言「如同為了非核，製造了空汙，這是玩真的，還是玩假的？」

(中時電子報)

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