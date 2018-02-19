中市府安心餐券補助 1200個超商、量販店門市助弱勢生

台中市府推動安心餐券補助，與5大合作通路助弱勢，目前有1200個門市提供服務。（圖／台中市府提供）

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獲補助學生持安心午餐券，每日上午11時至下午2時，可至5大合作通路門市兌領餐食。（圖／台中市府提供）

不能餓到孩子！為照顧弱勢學生學校放假期間的午餐需求，台中市府教育局推動「弱勢學生寒暑假暨例假日安心午餐券補助」，與5大通路業者合作，獲補助學生持面額50元安心午餐券，每日上午11時至下午2時，至7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富便利商店、OK超商及家樂福量販門市即可兌領餐食，目前有1200個門市提供服務。

教育局長彭富源表示，依據《台中市高級中等以下學校午餐供應執行要點》規定，凡屬區公所列冊中低收入戶、低收入戶、家庭突遭變故或經校方確認且導師家訪認定者，都可向就讀學校提出安心午餐券補助申請，並由學校依《貧困學生午餐費補助(含安心餐券)審核作業流程》進行個案審核。

市府合作對象目前為7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富便利商店、OK超商及家樂福量販門市(便利購超市)，共5大通路業者、約1200個門市提供服務。

教育局制訂《安心午餐券使用規範》，針對學生、家長及廠商端加強宣導相關規範，派員至各門市針對領餐情形進行不定期稽查，若發現有未依規範使用情形，將依規回收不符使用規範的餐券，以保障學生權益，今年度起，更以流水號的形式取代學校蓋章處，簡化學校行政作業流程。

針對臨時突發事故致學生有用餐需求者，社會局也與5大超商合作推動「愛心守護站」政策，讓孩子可至超商門市兌換熱食及餐飲，並適時啟動後續關懷機制，即時引進社政系統支援，讓孩子免於飢餓，建構「用心守護、愛無界限」守護網絡，逐步實現「無飢餓城市」目標。

(中時)

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