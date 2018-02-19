MLB》丟明星外野手 光芒總管：對彼此都好的決定

狄克生遭光芒釋出，引起外界議論。(美聯社)

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中時電子報

狄克生(Corey Dickerson)去年才入選明星隊，卻在春訓開始沒多久遭光芒指定讓渡(DFA)，不少人對他們這做法感到困惑，連被送到巨人的隆格利亞(Evan Longoria)都替狄克生抱屈，不過光芒總管尼德(Erik Neander)認為，這對狄克生跟球隊來說，是最好的決定。

MLB》光芒丟明星外野手 隆格利亞：不懂在幹嘛

狄克生今年才要滿29歲，上季首度入選明星隊，今年年薪595萬美金不算貴，明年季後才會成為自由球員，但卻名列光芒休季期間想拋售的籌碼。最後光芒還沒找到狄克生的買家，昨就宣布將他讓渡，未來7天內把他交易或釋出，仍必須支付狄克生100萬美金。

「這顯然不是合理的舉動。」尼德似乎早知道讓渡狄克生，會引起外界議論，但他表示，這是經過跟狄克生充分討論後所做的決定，「我們覺得這對球隊跟狄克生雙方都是最好的安排。」光芒放走狄克生同時，也從天使找來克榮(C.J.Cron)遞補一壘空缺。

克榮跟狄克生一樣都是28歲，克榮成績不如狄克生，不過克榮年薪僅230萬，且要到2021年才會成為自由球員，若光芒要省錢，克榮會是個選擇。光芒除了讓渡狄克生，同時也把歐多瑞希(Jake Odorizzi)送去雙城換回1名小聯盟游擊手，省下至少630萬。

光芒放棄狄克生，隆格利亞深感遺憾，同時他也質疑光芒的重建，「一旦放棄陣中最好的球員，很難期待那支球隊能贏球，狄克生是去年光芒最好的球員，而且比我更好。莫里生(Logan Morrison)是擊出38轟，但整體來看，狄克生還是最棒的。」

(中時電子報)

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