36歲費德勒不老球王 加冕後鹿特丹封王

2018年02月19日 10:38 中時電子報 林宋以情

36歲「瑞士特快車」費德勒鹿特丹網賽封王。(美聯社)

即便隔網較勁的是小「費爸」10歲、素有「Baby費」之稱的保加利亞好手狄米卓夫（Grigor Dimitrov），36歲「瑞士特快車」費德勒，19日鹿特丹網賽男單決賽仍輕鬆以兩個6比2勝出，捧起生涯第97座ATP冠軍。

26歲的狄米卓夫，在20座大賽冠軍面前顯然無法招架，費德勒第5局就破發對手，花不到一小時，僅以55分鐘就直落二封王。

狄米卓夫不敵費爸。(美聯社)

費德勒坦言，賽前他的目標僅僅是打進四強，因為只要打進四強就能超越「蠻牛」納達爾，睽違近6年重返王座，「費爸」何止挺進四強，甚至將冠軍帶回家。

「重返世界第1的感覺令人不敢置信，這是我生命中最棒的其中一周。」第3度在鹿特丹封王，費德勒前一次封王是2012年，該年10月他正好登上重返世界第1。

費德勒說，「我擁有很棒的第一場和最後一場比賽，中段則是好些硬仗，令我神經緊繃，但我還是得以控制我的緊張和期待。」

費德勒重返球王之路並不簡單，他2017年1月世界排名曾掉到17名，並花了6個月從膝傷手術中復健，但傷癒歸來後，費德勒已經拿下8座冠軍，包括去年的溫網冠軍，以及兩座澳網金盃。

(中時電子報)